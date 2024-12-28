Вам придется действовать очень быстро.

Если вы часто испытываете себя с помощью головоломок, то точно имеете собственные способы быстрого поиска и особую стратегию.

Сегодня эти навыки помогут вам справиться с новой иллюзией от УНИАН. На этот раз нужно отыскать невероятно милую собаку среди белых медведей.

На картинке ниже вы сразу увидите несколько десятков медведей, но над поиском собачки породы самоед придется поработать.

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Усложняет задачу и то, что эти собаки и сами немного напоминают медведей - и цветом шерсти, и расположением ушек. Вы готовы к поискам?

Знали ли вы, что самоед - это одна из древнейших ныне известных пород ездовых собак? Такие собаки считаются не агрессивными, очень дружелюбными и веселыми.

Отыскали собаку?

Публикуем правильный ответ.

Головоломки УНИАН

Новый год уже на пороге, поэтому предлагаем вам тесты и оптические иллюзии, которые добавят праздничной атмосферы.

Например, попробуйте отыскать логические ошибки на невероятно уютном рождественском рисунке. Также можете найти фигурку Деда Мороза, которая едва заметно отличается от других.

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