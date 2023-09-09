Диагностика по длине шеи - это самый точный тест на тип личности.

Психологи говорят, что можно измерить свою шею, чтобы узнать особенности своей уникальной натуры. Тест на определение типа личности составлен именно так - его результаты впечатляют, ведь такое о человеке не расскажет ни один психолог.

Как пройти тест на тип личности по форме шеи - инструкция

Для того чтобы данный тест на тип личности дал наиболее точный результат, вам нужно правильно измерить нужную часть тела. В этом помогут руки (точнее - их ширина без учета пальцев), которые нужно поместить на шею так, пока не коснетесь ключицы. Помещается больше одной руки - шея длинная, одна рука или какая-то ее часть - шея короткая.

Какой вы тип личности - тест и результаты

Этот самый точный тест на тип личности покажет, какие у вас есть скрытые качества, положительные и отрицательные стороны, а также даст полную характеристику человека. Вы сможете узнать о своей натуре больше, чтобы стать успешнее в жизни.

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Длинная шея

Такие люди изящные и мудрые, как правило, с высоким уровнем интеллекта. Они источают элегантность и изящество, всегда стремятся к знаниям, поэтому добиваются большого успеха в карьере. Любопытны по своей натуре, поэтому всегда изучают мир, много знают и умеют. Дают хорошие советы, сами почти не ошибаются, потому развиты не по годам и тонко чувствуют мир.

Чутко реагируют на эмоции окружающих, готовы прийти на помощь в любой момент. Сострадательные и понимающие, они никогда не пройдут мимо нуждающегося. Имеют отличные навыки в коммуникации, обладают развитой интуицией. Склонны к творчеству, часто этим и зарабатывают. Сами по себе - прирожденные лидеры, способные вести за собой толпу. Очень ценят независимость и никому не позволяют посягать на свою свободу.

Короткая шея

Люди с короткой шеей более приземленные, упрямые, настойчивые и педантичные. У них практичный подход, а также развита логика и аналитические способности. Препятствия для людей с короткой шеей - не проблема, в преодолении они закаляют характер. Уверены в себе и решительны - их трудно сбить с намеченного пути.

Развито чувство долга и ответственности перед другими, надежность и воспитанность - важные качества. Склонность замечать мелочи, которых не видят другие, что позволяет лучше понимать любую остановку. Есть навык всегда оставаться в реальности и действовать по обстоятельствам - в облаках не витать.

Также присутствует и привычка терпеть, ждать, не торопиться, поэтому решения принимаются взвешенно. Педантичность в мыслях и действиях заставляет идти поэтапно, а не "катиться кубарем по жизни". К новым ситуациям и обстоятельствам такие люди приспосабливаются легко - никогда не жалуются, ищут возможности, а не придумывают причины.

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