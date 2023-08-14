Как определить характер человека по волосам - простой тест по картинкам.

Оказывается, о человеке может многое рассказать тип его волос. Что происходит у вас в голове, как вы себе ведете в той или иной ситуации, ваши приоритеты в жизни и даже насколько вы впечатлительны - с поразительной точностью описывает человека тест на личность и характер, достаточно взглянуть на его волосы. Волнистые, курчавые или прямые - какие волосы у вас?

Как определить характер человека по волосам

Пройдите тест на определение типа волос и узнайте больше о себе или о другом человеке:

1 - Волнистые волосы

Если у вас волнистый тип волос, то принцип вашей жизни такой: "Что приходит - пусть приходит, что уходит - пусть уходит". Вы не станете противиться обстоятельствам и событиям и многое оставляете на откуп судьбе. Не получается - ну и ладно, отпускаем и идем дальше.

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Свою энергию вы лучше прибережете для любимого дела и достижения целей. Если же что-то будет мешать вам в этом - вы без жалости расстанетесь, будь то человек или вещь. Это не значит, что вы - злой, просто любите свободу и не любите "якорей", которые останавливают или тянут назад. Вместе с тем к себе вы очень требовательны, и это порой тормозит вас на пути к желаемому.

Вам нравится исследовать и узнавать новое, а трудности вас никогда не пугают - какой бы сложной ни была ситуация, вы быстро находите из нее выход. Также вы не прочь покомандовать, но и любите, чтобы вас баловали.

В вас удивительным образом сочетаются элегантность, беззаботность, веселье и гламур, а в отношениях вы стремитесь к старой доброй романтике, наполненной ужинами со свечами и заботой.

2 - Кудрявые волосы

"Carpe diem", или "Используй момент, который у тебя есть сейчас", - такой ваш девиз по жизни. У вас огненный характер, вы - динамичный, проницательный, страстный, любящий, экспрессивный человек. И лидер. Быстро думаете и так же быстро принимаете решения, но концентрироваться на чем-то одном вам довольно трудно.

С виду может показаться, что вы такой себе простодушный человек, но вас трудно впечатлить и нелегко обмануть. От вас исходит особый магнетизм и тепло, и вы весьма привлекательны в общении. Но лишь до момента, пока вас не загоняют в рамки и не навязывают стереотипы - уж этого вы не любите.

Вы легко заводите друзей, но в делах сердечных - весьма осторожны. Можете долго наблюдать за предметом своей симпатии, чтобы понять, насколько он честен и прозрачен. Будете упорно отстаивать свои интересы, чтобы проверить, уважает ли их ваш партнер. Вам не по душе двуличные люди, вы сможете простить человека, причинившего вам боль, но ни за что не простите того, кто потеряет ваше доверие.

Сила и стойкость - основные черты вашего характера. Подобно тому, как виртуозно вы справляетесь с кудрявостью волос и заставляете их лежать так, как хочется вам - вы преодолеваете трудности и достигаете поставленных целей. Вы так же уникальны, как и ваши локоны - нет двух одинаковых. Чем больше вы гордитесь собой, тем комфортнее чувствуете себя.

3 - Прямые волосы

Как говорил Брюс Ли - "Будь практичным мечтателем, подкрепленным действиями". Именно таков ваш девиз по жизни. Вы знаете, что нет ничего невозможного - нужно простой найти решение и получить то, что хочется. Тех, кто говорит вам "нет", вы даже слушать не станете. Как практичный мечтатель, вы любите преодолевать препятствия между желаниями и реальностью.

Одна ваша нога - в мире грез, другая - в реальности, и таким образом вы ищете ресурсы (время, деньги и другие), чтобы воплотить мечты в жизнь. Добавьте к этому еще свою организованность и твердость в достижении цели - и вам все удается, точно так же, как у вас получается аккуратно уложить каждую прядь волос.

Люди часто считают вас приземленным и прямолинейным человеком - вы прямо выражаете свое мнение. Также другим вы кажетесь чересчур серьезным и перфекционистом. На самом деле вы очень общительны и спокойны, и ваше поведение довольно изящно, а в неблагоприятной ситуации всегда сумеете взять себя в руки.

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