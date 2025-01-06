Только гении найдут ошибку в комнате за 6 секунд: быстрая проверка IQ

Вам придется напрячь зрение.

Если вы до сих пор не увлекаетесь головоломками, то только потому, что не нашли достаточно интересных.

Новая загадка от УНИАН может стать именно такой, поскольку сейчас вам придется поставить на паузу все свои дела и посвятить минуту времени "тренировке" глаз.

Перед вами гостиная, в которой учится молодой парень. Вы можете увидеть ноутбук, цветы, книжный шкаф и разнообразные предметы интерьера.

Видео дня

Задача состоит в том, чтобы отыскать на картинке очевидную логическую ошибку, которая не бросается в глаза сразу. Даем на поиски всего шесть секунд.

Готовы узнать ответ?

Разгадка

На циферблате часов есть лишняя отметка.

Загадки и головоломки УНИАН

Если вам всегда удавалось быстро находить различия между двумя изображениями, то попробуйте справиться с головоломкой с певицей.

А проверить свое умение сосредотачиваться можно с помощью другой задачки.

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