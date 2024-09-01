По словам Скотти Килмера, важно, чтобы водители постоянно проверяли, работает ли этот компонент.

Опытный механик Скотти Килмер порекомендовал водителям проверить один компонент перед тем, как отправляться в дорогу, чтобы быть уверенными, что она будет безопасной, пишет Express.

В одном из своих видео на Youtube эксперт рассказал об усилителе тормозов и о том, как водители могут убедиться, что он работает должным образом, протестировав педаль с включенным и выключенным двигателем.

"Вам нужно остановить автомобиль и выключить его [зажигание]. С выключенным двигателем нажмите на тормоз. Если это все еще трудно, перезаведите машину и нажмите на тормоз. Если она [педаль] провалится, значит, усилитель вышел из строя, но только на заведенном автомобиле. Как видите, чтобы снять гидроусилитель, нужно много чего снять, поэтому не стоит браться за эту работу, если вы не знаете, что он неисправен", - замечает автомеханик. Видео дня

В издании подчеркнули, что тормозной усилитель, который еще называют тормозной сервопривод, используется для того, чтобы автомобиль останавливался гораздо проще.

Если этот усилитель не работает, водителям будет гораздо сложнее эффективно остановить свое авто, что повышает риск ДТП, особенно если они отвлекаются. Поэтому важно, чтобы водители постоянно проверяли, работает ли этот компонент, нажимая на педаль при заведенном двигателе и останавливая его.

Скотти также посоветовал водителям, которым не повезло столкнуться с неисправностью тормозного усилителя, убедиться, что поломка была отремонтирована должным образом, с использованием высококачественной замены.

"Тормозной усилитель делает именно то, о чем он говорит - он увеличивает давление, поступающее к тормозам. Следовательно, когда вы нажимаете на нее [педаль тормоза], вы чувствуете силу, и вам не нужно сильно нажимать. К сожалению, замена усилителя может стоить более 1000 долларов. Да, можно купить дешевый, но я бы не стал рисковать жизнью ради такого", - предупредил эксперт.

Другие советы Скотти Килмера

Ранее автомобильный механик посоветовал всем владельцам подержанных автомобилей заменить жизненно важный компонент автомобиля при первых признаках износа, чтобы не иметь проблем. Он рекомендует постоянно следить за глубиной протектора шин, ведь лысая резина может вызвать серьезные поломки.

Также Скотти Килмер рассказал о простой 30-секундной проверке, которая поможет водителям выявить потенциальные проблемы до того, как они возникнут.

"Осознайте, что у вашего автомобиля под капотом много резиновых деталей, и, в конце концов, некоторые из них сгниют и потребуют замены. Поэтому сожмите резину, чтобы увидеть, нет ли трещин. Затем потрясите меньшие - если они все хрупкие, замените их до того, как они испортятся", - отмечает он.

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