Специалисты советуют настраиваться на позитивную волну и есть растительную пищу.

Эксперты по долголетию выделили 8 правил, которым следуют долгожители, получая при этом удовольствие от каждого прожитого момента.

"Хотя нам часто говорят, какие диеты и привычки являются ключом к здоровому старению. Доверьте это долгожителям, чья удивительно долгая и энергичная жизнь говорит сама за себя", - пишет New York Post.

Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, по словам экспертов, нужно:

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Настроиться на позитивную волну (в так называемых Голубых зонах, где проживает большее количество долгожителей, приветствуется умеренное употребление алкоголя, однако важной составляющей при этом является компания, социальное взаимодействие; позитивные отношения способствуют психическому и эмоциональному благополучию).

Снять нагрузку (стресс негативно влияет на здоровье - он не только ускоряет старение, но также может ослабить иммунную систему и даже повлиять на кишечник; хотя стресса избежать невозможно, эксперты рекомендуют уделять время расслаблению).

Есть растительную пищу (исследователи Голубой зоны пришли к выводу, что растительная диета, основанная на белках растительного происхождения (например, соя, фасоль, чечевица), играет жизненно важную роль в долголетии).

Соблюдать правило 80% (данное правило предполагает, что есть нужно только до 80% сытости; жители Голубых зон, как правило, едят небольшими порциям, особенно вечером);

Больше двигаться (физическая активность способствуют более здоровой жизни,

Найти своих друзей (людям нужны связь и взаимодействие; было доказано, что любовь и позитивное социальное взаимодействие высвобождают окситоцин, известный как "гормон любви", который играет роль в формировании связей и снижении уровня стресса).

Отдавать предпочтение близким (проводить больше времени с семьей и близкими - это ключ к долгой жизни).

Создать свое сообщество (каждый хочет чувствовать себя своим - для долгожителей это означает интерес к духовности или личному благополучию).

Напомним, ранее были названы 10 привычек наименее тревожных людей в мире.

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