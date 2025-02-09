Все эти породы дружелюбны, но в то же время самостоятельны, и не нуждаются в сверхуходе.

Короткошерстные кошки популярны среди многих владельцев домашних животных, потому что за их шерстью легко ухаживать дома. Они также являются хорошим выбором для людей, склонных к аллергии. Портал StudyFinds рассказывает о пяти лучших породах короткошерстных кошек для тех, кто хочет завести пушистого друга.

1. Американская короткошерстная

Американские короткошерстные сильно различаются по окрасу шерсти и глаз. Тем не менее, их крепкое телосложение, короткие уши и круглые мордочки служат отличительными признаками, пишет Daily Paws.

Это дружелюбные домашние питомцы, хорошо ладящие с детьми и другими животными. Американские короткошерстные кошки игривы, но обладают независимым характером, что означает, что они не так требовательны, как другие породы.

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2. Сфинкс

Известная в просторечии как "голые кошки", порода кошек сфинкс, безусловно, является одной из самых уникальных короткошерстных пород. Эта порода не лишена шерсти полностью - тонкий пушок покрывает кожу большинства кошек сфинксов, придавая ей текстуру, похожую на замшу.

Сфинксы очень общительные и не боится ничего и никого, они очень ласковые и легкие в общении и отлично ладит с детьми и другими животными.

3. Британская короткошерстная

"Их плюшевая, густая шерсть может быть практически любого цвета, который вы можете себе представить, и они обладают невероятно милой внешностью с их круглой головой, щеками и большими глазами. Что касается их характера, они, как правило, довольно спокойны и сдержанны", — рассказывает Пурина.

Британские короткошерстные кошки обладают спокойным характером. Хотя они ласковы и любят свою семью, они также с удовольствием развлекаются сами или сворачиваются калачиком, чтобы вздремнуть, пока вас нет дома. Им нравится обниматься с людьми на диване, но они не любят, когда их берут на руки или садят на колени, пишет Excited Cats.

4. Абиссинская кошка

Это среднего размера порода с длинным телом и хорошо выраженными мышцами. У абиссинской кошки зеленые или золотистые миндалевидные глаза, которые кажутся больше на ее морде, треугольная голова и большие уши.

Абиссинцы бывают разных цветов, включая рыжий, голубой, шоколадный, палевый и серебристый. Эти короткошерстные кошки умны и очень веселы в общении, и издают интересные "птичьи трели", когда обращаются к своим хозяевам. Абиссинцы любят лазать и быстро взбираются на деревья, если им представится такая возможность, поэтому очень важно предусмотреть в вашем доме достаточно возможностей для лазания, рассказывает Purina.

5. Русская голубая

Стандарт породы предусматривает яркие зеленые глаза, серая кожа носа и подушечки лап лавандово-розового или лилового цвета, все это ярко сочетается с насыщенным голубым цветом шерсти.

Они не только красивы внешне, они также невероятно любящие и, как правило, следуют за своими хозяевами из комнаты в комнату и, скорее всего, даже приветствуют их у двери. Русская голубая кошка миролюбива и легко привязывается к своей приемной семье. Она любит играть, но и не очень активна. Сдержанна, она мало мяукает и держится подальше от людей, которых не знает, утверждает Pet Rescue.

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