Настоящие озорники: названы три самые непослушные породы собак

Эксперты определили породы собак, которых следует избегать тем, кто ищет жизнь без стресса.

Собак часто называют лучшими друзьями человека, но питомцы иногда ведут себя не так, как ожидают их хозяева. Некоторые породы и вовсе являются непоседами, которые редко слушаются команд, пишет Express.

Команда британской страховой компании The Insurance Emporium собрала отзывы 2000 владельцев собак, чтобы определить самые непослушные породы. Эксперты рекомендуют избегать их тем, кто ищет жизнь без стресса.

Третье место заняла кокапу. Эта порода является помесью кокер-спаниеля и пуделя. Такие собаки известны своим умом и игривостью, отметили в издании.

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По словам экспертов, кокапу особенно энергичны и требуют большой умственной стимуляции. Таких собак нужно часто выводить на прогулки, чтобы они могли выплеснуть энергию.

Похожие черты характера свойственны и кокер-спаниелю. Тем не менее эти собаки еще более энергичны, подчеркнули эксперты.

В издании добавили, что кокер-спаниелям требуется не менее одного часа упражнений ежедневно. Также у этой породы сильный инстинкт рабочей собаки, поэтому они, вероятно, будут преследовать других животных.

Самыми непослушными собаками, по мнению экспертов, оказались лабрадоры. Прдставители этой породы выделяются очаровательным нравом, но им требуется много ежедневных физических упражнений. Им быстро становится скучно и они могут начать портить мебель.

Советы для владельцев собак

Ранее дрессировщик по имени Джек рассказал, как успокоить собаку в общественном месте. Он научил своего пса Ральфа оставаться спокойным и сидеть на одном месте, когда они находятся вне дома.

Кроме того, ветеринар Алекс Кроу объяснил, почему собаки наклоняют голову, когда вы разговариваете. Он назвал три разные причины такого поведения.

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