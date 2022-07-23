Многие жители города Милдьюр посчитали, что близится конец света.

Социальные сети жителей австралийского провинциального города Милдьюр заполнились фотографиями ночного неба, которое светилось розовым светом непонятного происхождения.

Когда вечернее небо над городом озарилось розовым сиянием, местная жительница Тэмми Шумовски задала себе вопрос - а не начался ли апокалипсис?, пишет Би-би-си.

"Я смотрела на это и старалась вести себя как спокойная, здравомыслящая мать, говоря детям - беспокоиться не о чем, - рассказала она. - Но в моей голове был один вопрос - что это за чертовщина?"

Некоторые предположили, что город удостоился визита инопланетян, или что на Австралию летит астероид. Другие - что это ярко-красная Луна. Но все комментаторы сходились в одном - похоже, наступает конец света.

Объяснение оказалось гораздо прозаичнее - источником жуткого свечения стало местное предприятие по производству лекарственной марихуаны.

На нем установлены красные лампы, свет которых повышает урожайность каннабиса. Обычно красного света не видно, так как с наступлением темноты на заводе плотно закрывают жалюзи. Но в день "апокалипсиса" они не работали.

"Обычно затемняющие жалюзи автоматически закрываются одновременно с заходом солнца, но в этот раз лампы уже включились, а жалюзи - еще не закрылись, поэтому какое-то время создавалось свечение", - объяснил Питер Крок, генеральный директор компании Cann Group Ltd, которая владеет предприятием, в интервью австралийскому телеканалу Эй-би-си.

Hey @JaneBunn any reports of this scary but brilliant sky over Mildura tonight ?? pic.twitter.com/3WZ7FZj1zp — Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022

А поскольку ночь была пасмурной, красные лампы создали эффект "заката на стероидах", который можно было увидеть почти в часе езды от предприятия.

Местонахождение ферм, на которых выращивается марихауна в Австралии, держится в тайне из соображений безопасности, но ферма в Милдьюре теперь полностью рассекречена.

"Мы все отлично посмеялись", - сказала Темми Шумовски. Несмотря на первоначальную панику, она призналась, что была поражена красотой светового шоу: "Я считаю, что это было здорово - они должны делать это чаще".

Лекарственный каннабис был легализован в Австралии в 2016 году, но его использование в рекреационных целях до сих пор запрещено. С тех пор регулирующие органы Австралии одобрили около 260 тыс. рецептов с каннабисом. Согласно данным министерства здравоохранения, наиболее распространенной причиной назначения марихуаны были хронические боли, за которыми следовали тревога и нарушения сна.

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