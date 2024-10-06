До открытия такого метода реставраторы должны были вручную снимать слои старых материалов с фресок.

В Валенсии (Испания) мать объединилась вместе с дочерью, чтобы реставрировать фрески в церкви Сантос Хуанес с помощью бактерий. Когда у матери начались проблемы с реставрационным проектом, ее дочь, микробиолог Пилар Бош нашла старую статью о применении бактерий в реставрации произведений искусства, пишет Interesting Engineering.

Дочери нужно было только найти тему для докторской диссертации, однако из-за проблем ее матери она присмотрелась к этой теме внимательнее.

"Проект реставрации в Валенсии столкнулся с особыми проблемами. Неудачная попытка в 1960-х годах еще больше повредила бесценные произведения искусства, оставив после себя слой клея, изготовленного из животного коллагена", - говорится в материале Beijing Times.

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Поэтому благодаря объединению науки и искусства женщинам все же удалось отреставрировать фрески в церкви.

В издании добавили, что обычно реставраторы подбирают соответствующий растворитель, который снимет внешний слой, не повредив произведение искусства. Преимущественно на поверхность наносят слой лака, чтобы отделить слои поверх картины и предотвратить любые проблемы при реставрации.

Однако в случае матери Пилар пришлось снять дополнительный и большой слой клея, который был нанесен на фрески в 1960-х годах.

"Инновационный подход предусматривает кормление бактерий образцами клея, который стал барьером для реставраторов. Как по мановению волшебной палочки, бактерии расщепляют клей с помощью собственных ферментов. Смешав "умные бактерии" в водорослевый гель, реставраторы нанесли этот раствор на поверхность", - пояснили в Interesting Engineering.

Уже через три часа им удалось снять слой, благодаря чему был устранен клей из животного коллагена.

"Раньше мы работали ужасным ручным способом, с теплой водой и губками, что занимало часы и повреждало картину", - рассказала мать микробиолога Ройг Бош в интервью Reuters.

Другие научные исследования

Как писал УНИАН, ученые нашли в сточных водах бактерии, которые уничтожают пластик. Речь идет о бактерии полиэтилентерефталат, которая является особенно проблематичной из-за своей прочности и устойчивости к деградации.

Также сообщалось, что ученые вырастили библейское дерево из таинственных семян, которое датируется периодом между 993 и 1202 годами нашей эры. По словам исследователей, дерево принадлежит к уникальному виду семейства Commiphora, которая распространена в Африке, на Мадагаскаре и Аравийском полуострове.

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