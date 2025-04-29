Понравится всем: 'гениальный' рецепт восхитительного клубничного соуса

В сети поделились рецептом невероятно вкусного соуса, который прекрасно подойдет для весенних вечеринок. Это интересная версия любимой классики в виде соуса, передает журнал Parade.
Опубликовала рецепт создательница контента Дороти Керн(@crazyforcrust). Она подробно рассказала, как приготовить угощение, которое понравится всем, не требующее выпечки, вдохновленное классическим слоистым клубничным десертом, который мы все знаем и любим. Этот соус кремовый, сладкий, немного соленый и просто восхитительный.
"В нем есть неотразимое сочетание пикантного сливочного сыра, воздушной взбитой начинки, фруктовых клубничных завитков и соленого хруста кренделей, которые делают его мечтой. Собираетесь ли вы на праздничный обед, пикник или вечеринку, этот соус гарантированно быстро исчезнет", - говорится в публикации.
Отмечается, что для приготовления соуса понадобится:
- размягченный сливочный сыр,
- сахарный песок,
- взбитые сливки,
- начинка для клубничного пирога,
- крендельки, крекеры, вафли или даже песочное печенье (для макания).
"Этот рецепт очень прост, но есть несколько советов, которые помогут сделать его более легким. Во-первых, убедитесь, что сливочный сыр размягчен, прежде чем смешивать его со всеми ингредиентами. Холодный сливочный сыр может оставлять комки в соусе, поэтому дайте ему постоять при комнатной температуре около 30 минут перед использованием. Смешивайте ингредиенты, пока они не станут гладкими, легкими и пушистыми, - пишет Parade. - Просто смешайте и подавайте холодным".
Этот соус достаточно простой для буднего вечера и достаточно праздничный для любого мероприятия, добавили в издании.
Напомним, ранее УНИАН публиковал рецепт шоколадного чизкейка с нутеллой от известного кондитера.