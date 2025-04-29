Понравится всем: 'гениальный' рецепт восхитительного клубничного соуса

Собираетесь ли вы на праздничный обед, пикник или вечеринку, этот соус гарантированно "быстро исчезнет".

В сети поделились рецептом невероятно вкусного соуса, который прекрасно подойдет для весенних вечеринок. Это интересная версия любимой классики в виде соуса, передает журнал Parade.

Опубликовала рецепт создательница контента Дороти Керн(@crazyforcrust). Она подробно рассказала, как приготовить угощение, которое понравится всем, не требующее выпечки, вдохновленное классическим слоистым клубничным десертом, который мы все знаем и любим. Этот соус кремовый, сладкий, немного соленый и просто восхитительный.

"В нем есть неотразимое сочетание пикантного сливочного сыра, воздушной взбитой начинки, фруктовых клубничных завитков и соленого хруста кренделей, которые делают его мечтой. Собираетесь ли вы на праздничный обед, пикник или вечеринку, этот соус гарантированно быстро исчезнет", - говорится в публикации.

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Отмечается, что для приготовления соуса понадобится:

размягченный сливочный сыр,

сахарный песок,

взбитые сливки,

начинка для клубничного пирога,

крендельки, крекеры, вафли или даже песочное печенье (для макания).

"Этот рецепт очень прост, но есть несколько советов, которые помогут сделать его более легким. Во-первых, убедитесь, что сливочный сыр размягчен, прежде чем смешивать его со всеми ингредиентами. Холодный сливочный сыр может оставлять комки в соусе, поэтому дайте ему постоять при комнатной температуре около 30 минут перед использованием. Смешивайте ингредиенты, пока они не станут гладкими, легкими и пушистыми, - пишет Parade. - Просто смешайте и подавайте холодным".

Этот соус достаточно простой для буднего вечера и достаточно праздничный для любого мероприятия, добавили в издании.

Напомним, ранее УНИАН публиковал рецепт шоколадного чизкейка с нутеллой от известного кондитера.

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