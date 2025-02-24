Если вы хотите прочувствовать вкус умами, продукты, на которые стоит обратить внимание, варьируются от грибов шиитаке до различных приправ.

Вкус умами - один из самых загадочных вкусов, который довольно тяжело точно описать. Если с соленым, сладким, кислым или горьким все просто, то умами более многогранен. Кто бы его не отведал, остается в восторге. УНИАН разобрался, что такое вкус умами, в каких продуктах он встречается и на что похож.

5 вкус умами - начнем с основ

Умами - вкус, теорию о существовании которого впервые выдвинули в далеком 1908 году. Сделал это исследователь из Японии Кикунаэ Икеда. По его словам, пятый вкус умами возникает из-за присутствия в водорослях глутаминовой кислоты. В конце XX века, ученые подтвердили, что на языке действительно есть рецепторы, распознающие умами как отдельный вкус.

Фактически умами - это аминокислота глутамат натрия, которая усиливает вкус. В повседневной жизни вы можете встретить этот компонент в помидорах, в мясе, рыбе, грецких орехах, водорослях. Но это далеко не полный перечень того, в каких продуктах можно попробовать умами.

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Узнаем вкус умами - в каких продуктах встречается

Итак, мы разобрались, что такое умами. Если вы хотите прочувствовать вкус умами, продукты, на которые стоит обратить внимание, варьируются от грибов шиитаке до различных приправ.

Лучше всего умами раскрывается после термического воздействия. Вы можете почувствовать его в мясных бульонах, сырах, продуктах с содержанием соли. А знакомимся мы с этим вкусом еще в раннем детстве, когда мамы кормят нас грудным молоком.

В каких продуктах можно попробовать умами:

Мисо-суп. Вкус умами можно встретить в пасте мисо. Это традиционная приправа Японии, которая часто используется в кулинарии.

Вкус умами можно встретить в пасте мисо. Это традиционная приправа Японии, которая часто используется в кулинарии. Соевый соус. Этот продукт по праву считается королем умами. Он содержит множество витаминов, аминокислот и высокий процент глутаминовой кислоты. Именно она и помогает разным блюдам приобрести необычный вкус умами.

Этот продукт по праву считается королем умами. Он содержит множество витаминов, аминокислот и высокий процент глутаминовой кислоты. Именно она и помогает разным блюдам приобрести необычный вкус умами. Паста твенджан. Это известная во всем мире корейская приправа, которая готовится из соевых бобов. Встретить ее можно в различных супах, мясных блюдах. Кстати, твенджан по сути является аналогом японской пасты мисо, хотя и имеет менее однородную текстуру. Купить пасту можно и в Украине.

Это известная во всем мире корейская приправа, которая готовится из соевых бобов. Встретить ее можно в различных супах, мясных блюдах. Кстати, твенджан по сути является аналогом японской пасты мисо, хотя и имеет менее однородную текстуру. Купить пасту можно и в Украине. Устричный и рыбный соусы. Рыбный соус часто используют для замены соли, а вот устричный отличается более сладковатым привкусом.

Рыбный соус часто используют для замены соли, а вот устричный отличается более сладковатым привкусом. Анчоусы. Соус из этих маленьких рыбок часто можно встретить в салате Цезарь, их также добавляют в пиццу и другие блюда. Вы не почувствуете резкого рыбного аромата или вкуса, но анчоусы отлично подчеркнут другие компоненты.

Соус из этих маленьких рыбок часто можно встретить в салате Цезарь, их также добавляют в пиццу и другие блюда. Вы не почувствуете резкого рыбного аромата или вкуса, но анчоусы отлично подчеркнут другие компоненты. Сухие грибы. В них содержится высокий уровень белка, а также глутаминовая кислота, которая придает любому блюду неповторимый белковый вкус. Хотя цена на сушеные грибы довольно высокая, по своим вкусовым качествам они никогда не сравнятся со свежими.

Также вы можете встретить вкус умами в таких продуктах, как старые сыры с длительным сроком выдержки, томатная паста и японской приправе хондаши.

Вкус умами - на что похож и чем отличается от остальных

Умами поистине уникален, он сильно контрастирует с привычными нам четырьмя вкусами (горьким, кислым, сладким и соленым). Он придает блюду ощущение "мясистости" или "бульонности". Он не настолько резкий, как острый или кислый, и придает блюду более сбалансированный вкус умами.

Но описать, как ощущается вкус умами, словами очень и очень сложно. Вы сможете понять это, только попробовав блюда с вышеупомянутыми продуктами.

Почему бы в ближайшие выходные не побаловать себя походом в ресторан или не поэкспериментировать на кухне?! Готовы поспорить, вы будете впечатлены.

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