Привитые не включенной в перечень ВОЗ вакциной "Гам-ковид-вак" (аналог "Sputnik-V") граждане Беларуси пытались попасть в Украину, предлагая пограничникам взятку.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Российской вакцины белорусского производства нет в перечне рекомендованных для экстренного применения от ВОЗ, поэтому иностранцев отказались пропускать.
Один из членов семьи взамен предложил пограничникам взятку в размере 50 долларов, чтобы их беспрепятственно пропустили в Украину.
Сообщение по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу направлено в Нацполицию.
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Теперь иностранцам, желающим попасть в Украину, нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, сделанные не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или согласно подписанных Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 или о взаимном признании COVID-сертификатов.
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