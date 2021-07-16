В течение трех лет Моррисон уклонялся от вопросов о вероятном инциденте, который запятнал его репутацию.

Премьер Австралии Скотт Моррисон во время разговора на радио заявил, что он не наложил в штаны в "МакДональдсе" в 1997 году.

Об этом пишет Gizmodo.

Мем о случае в заведении запустил в сети накануне выборов в 2019 году сиднейский музыкант Joyride.

Он пересказал слова друга, который тогда работал в пригородном "Макдональдс", что инцидент в ресторане произошел после поражения местных регбистов на Суперфинале 1997 года.

Читайте такжеВ Тель-Авиве соберут ДНК всех домашних собак (видео)В разговоре на радио после обсуждения ситуации с коронавирусом австралийский премьер в конце концов спросил у ведущих: "Эй, я могу кое-что объяснить, что произошло много лет назад?". На что ведущая добавила, не идет ли речь об известной шутке 1997 года.

Моррисон назвал шутку "полным бредом": "Это величайший городской миф, который когда-либо существовал".

В течение трех лет Моррисон уклонялся от вопросов о вероятном инциденте, который запятнал его репутацию. Мужчину даже подкалывали, не хочет ли он забежать в "Макдональдс".

А в сентябре 2019-го Моррисон сам выступил со странной речью перед журналистами и представителями бизнеса: "Что на самом деле произошло в Макдональдс в 1997 году? Это останется тайной". После этого толпа разразилась смехом.

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Автор: Иван Бойко