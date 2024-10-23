Отмечается, что произошло немало изменений в брендах, которыми интересуются автомобилисты.

Рынок подержанных автомобилей продолжает расти, и довольно трудно выбрать машину, когда предлагается так много моделей. Издание Express назвало наиболее востребованные подержанные авто среди британцев.

Отмечается, что произошло немало изменений в брендах, которыми интересуются британские автомобилисты. Списком наиболее востребованных подержанных моделей в третьем квартале 2024 года поделилась онлайн-площадка автомобилей Carwow, которая проанализировала поисковые запросы потребителей с июля по сентябрь 2024 года.

Наибольшим спросом пользуется подержанная модель Renault Clio, количество поисковых запросов по которой выросло на 91%. Это основа модельного ряда Renault в Великобритании с 1991 года, и на продажу выставлено много подержанных Clio по ценам, которые подойдут для всех категорий автомобилистов.

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Текущее пятое поколение модели производится с 2019 года и предлагается с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми агрегатами, а также с механической или автоматической коробкой передач.

Еще одной моделью, популярность которой выросла в третьем квартале 2024 года, стал Hyundai Tucson. Количество запросов выросло на 37%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Хотя это не самый большой внедорожник южнокорейского бренда, этот кроссовер предлагает достаточно места для семей и их багажа.

К тому же, последняя версия Tucson получила высокую оценку за качество сборки интерьера и богатое оснащение.

Замыкает тройку лидеров Toyota Yaris Cross. Количество запросов выросло на 28 процентов.

Компактный кроссовер, созданный на базе легендарного супермини Yaris, имеет такую же репутацию по качеству сборки и надежности, как и остальной модельный ряд Toyota. При этом он дополнен очень экономичной гибридной силовой установкой.

Обновленная в начале 2024 года версия Toyota Yaris Cross имеет более мощный силовой агрегат, а также больше систем безопасности и вспомогательных средств управления.

Топ-5 авто, которые ищут британцы, выглядит так:

Renault Clio,

Hyundai Tucscon,

Toyota Yaris Cross,

Audi A3 Sportback,

Nissan Juke.

Авто, от которых стоит держаться подальше

Джейкоб Картер – опытный механик с образованием в области машиностроения, который специализируется на обслуживании, диагностике и ремонте двигателей, назвал три автомобиля, от которых стоит держаться подальше.

Оказалась в этом списке популярная модель Volkswagen Beetle, которую невозможно не узнать на улице. Но это авто имеет ограниченное грузовое пространство, и с ним трудно работать из-за его компактных размеров, говорит специалист.

В антирейтинг Картера попали и Ford Focus, которые имеют историю проблем с трансмиссией, ремонт которой может быть дорогим. Также у них более низкий рейтинг безопасности по сравнению с другими автомобилями класса.

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