Красное мясо содержит витамины группы B, белок, креатин и множество минералов.

Тема, полезно ли есть красное мясо, вызывает разногласия даже среди врачей и других медицинских работников.

Как пишет The Daily Meal, объективный ответ на данный вопрос заключается в том, что это зависит от того, какое красное мясо вы едите, как часто и в каком количестве.

При этом важно понимать, что красное мясо можно разделить на различные группы - постное, жирное, обработанное. Последняя категория при этом считается наименее полезной для здоровья из-за более высокого содержания соли и жира.

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Красное мясо - польза и вред

Среди того, какое влияние может оказывать красное мясо, специалисты выделяют следующее:

Улучшает некоторые функции организма. Красное мясо содержит важные витамины и минералы, например, витамин B12.

Содержит незаменимые аминокислоты. Аминокислоты - это то, что организм использует для создания белков, и 20 из них необходимы для жизни человека.

Способно помочь укрепить мышцы. Красное мясо содержит витамины группы B, белок, креатин и множество минералов, которые способствуют увеличению мышечной массы. Но нужно помнить, что само по себе оно не способствует росту мышц. Красное мясо может быть большим подспорьем, но только в дополнение к другим правильным привычкам в питании, а также к регулярному и тщательному режиму тренировок, как показано в исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания.

Может вызвать повышение уровня "плохого холестерина" из-за высокого содержания насыщенных жиров.

Увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что употребление красного мяса связано с болезнями сердца, в частности, в связи с тем, что оно склонно повышать уровень "плохого холестерина".

Может увеличить риск возникновения рака. Всемирная организация здравоохранения в 2015 году сделала заявление, в котором говорилось, что обработанное красное мясо "канцерогенно для человека".

Может увеличить риск возникновения диабета 2 типа. Это показали результаты исследования, которое было опубликовано в Американском журнале клинического питания в 2021 году.

Может усугубить проблемы с почками. Красное мясо содержит фосфор, один из минералов, который в сочетании с другими элементами образует фосфаты. При заболеваниях почек организму сложнее избавляться от них, а накопление фосфатов приводит к другим серьезным проблемам со здоровьем.

Как утверждают специалисты, рекомендуемое количество красного мяса для человека - две-три порции в неделю.

Напомним, ранее эксперт по долголетию назвал 5 шагов, которые помогут продлить жизнь.

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