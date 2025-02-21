Это техника помогает создать кремовую итальянскую классику без проблем.

Паста карбонара - классическое итальянское блюдо, которое может быть сложно приготовить дома. Шеф-повар Данило Кортеллини, который прошел обучение по программе Мишлен, поделился простым и "надежным" рецептом пасты из 5 ингредиентов, пишет express.co.uk.

"Это техника, которая помогает создать кремовую итальянскую классику без проблем", - говорится в описании рецепта.

Ингредиенты:

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гуанчале или панчетта - 400 г;

яйца - 6 шт;

пекорино романо - 80 г;

спагетти - 400 г;

соль и свежемолотый черный перец повкусу.

Способ приготовления:

Обжарьте гуанчиале или панчетту на сковороде на слабом огне в течение 10-15 минут.

Переложите мясо на бумагу, чтобы жир впитался.

Чтобы приготовить соус, взбейте 4 желтка, 2 яйца и тертый сыр в большой жаропрочной стеклянной миске. Поставьте миску на кастрюлю с медленно кипящей водой и варите на медленном огне до тех пор, пока не получится консистенция густого заварного крема.

Опустите спагетти в большую кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варите в соответствии с инструкциями на упаковке до состояния аль денте или до готовности по вашему желанию.

Положите пасту на сковороду с оставшимся жиром и хорошо перемешайте. Добавьте соус и перемешайте.

Добавьте хрустящий гуанчиале и поперчите.

Подавать карбонару рекомендуется в больших мисках для пасты, посыпав сверху дополнительным тертым сыром.

Напомним, ранее УНИАН писал, как приготовить сэндвич с моцареллой по итальянскому рецепту.

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