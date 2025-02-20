Она будет сочетаться с мясом, рыбой и овощами.

Греческий лимонный картофель (Patates Lemonates) - это традиционное блюдо греческой кухни, которое состоит из запеченного картофеля, приправленного лимонным соком, оливковым маслом, чесноком, орегано и другими специями.

Блюдо имеет яркий кисло-пряный вкус и обычно подается в качестве гарнира к мясу, рыбе или овощным блюдам. Картофель запекается в собственном маринаде, становясь нежным внутри и немного хрустящим снаружи. Фуд-блогер Элени Салтас опубликовала в Instagram рецепт, который позволит вам насладиться этим блюдом.

Вам понадобятся: килограмм картофеля, полстакана свежего лимонного сока, стакан куриного бульона или воды, ⅓ стакана оливкового масла, три зубчика чеснока, столовая ложка сушеного орегано, соль и перец. По желанию вы можете присыпать картофель чайной ложкой манки, а также добавить четыре столовые ложки сливочного масла и немного сладкой паприки.

Поставьте духовку разогреваться до 200°C, а пока нарежьте картофель ломтиками. Смешайте лимонный сок, бульон, оливковое масло, порезанный чеснок, орегано, соль и перец в кастрюле и добавьте туда картофель. Посыпьте его солью, перцем и, по желанию, манкой и паприкой.

Накройте это все фольгой и запекайте в течение 45 минут, а затем - еще 20-25. Оставьте картофель на 5-7 минут, включив режим "гриль", пока не появится хрустящая корочка. Подавать это блюдо следует теплым.

Греческая кухня

Напомним, согласно рейтингу известного онлайн-справочника о традиционной кухне TasteAtlas, в 2024 году лучшей стала греческая кухня.

А греческий шеф-повар Диана Кочилас рассказала, как легко придерживаться диеты "голубой зоны" - региона, где люди живут значительно дольше, чем в среднем.

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