Все знают, что от пива живот раздувает. А как насчет жевательной резинки и популярных фруктовых смузи? Оказывается, они не так безопасны.

Многим очевидно, что постоянное переедание шоколадом, хлебом, фаст-фудом и другими видами пищи, которые мы относим к продуктам с быстрыми углеводами, может привести к ожирению и вздутию живота.

А как насчет жвачки или "полезного" смузи - казалось бы, неочевидных по вреду продуктах с точки зрения хорошего пищеварения? Портал EatThis приводит 10 "страшных" названий из мира пищевой индустрии, утверждая, что эти продукты могут помешать достичь плоского живота и вызвать вздутие. Упомянутые "вкусности" оказались в этом перечне.

Автор статьи Эйприл Беншосан говорит, что весь указанный список основан на проверенных фактах. Начнем с понятного.

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Топ 10 страшных для живота продуктов

1. Фаст-фуд с трансжирами. Чизбургеры, любимая многими картошка фри из МакДональдз и другие примеры вкусной и быстрой еды, предсказуемо, в списке.

За словами доктора медицины Дэниеля Крамбл-Смита, фаст-фут опасен тем, что на относительно небольшую по размеру порцию пищи приходится чрезвычайно высокое количество калорий. Поэтому, заказывая какое-то меню в любимой сети быстрой еды, человек на 100% наест лишнего на весь день лишь за один условный обед.

"Это может привести к потреблению большего количества калорий, чем нужно организму, особенно, если есть такое часто", - акцентирует он.

Также фаст-фуд содержит много натрия. Последний способен задерживать жидкость в организме, поэтому вас может временно от него "раздуть", уверен доктор.

2. Продукты с сахарным спиртом. Иногда их сложно обнаружить, но следует знать, что к этой категории относятся жвачки и всевозможные мятные леденцы в которых любят указывать "sugar free". Диетолог из Top Nutrition Coaching Аннет Снайдер советует внимательнее рассматривать этикетки. Продукты, подслащенные сахарными спиртами или полиолами, раскроют себя окончанием "-ol".

"Старайтесь употреблять продукты, содержащие 5 граммов или меньше сахарных спиртов. Или старайтесь употреблять не более 10-15 граммов в день, чтобы избежать вздутия живота", - говорится в материале.

3. Овощи из крестоцветных культур. Это, можно предположить, уже неожиданно. Тем не менее капуста, цветная капуста, брокколи и брюссельская капуста и все другие подобные продукты способны раздуть живот. Хотя, с точки зрения диетологии, их есть полезно.

"Крестоцветные овощи содержат большое количество соединений серы и сложных углеводов, таких как клетчатка. Соединения серы называются глюкозинолатами, и когда они расщепляются в кишечнике, то образуют соединения вроде сероводорода, который может сильно влиять на запах газа", - объясняет Снайдер.

4. Картофельные чипсы. Жиры, содержащиеся в картофельных чипсах, относятся к насыщенным. Они с большей вероятностью откладываются в виде жировых отложений, особенно при чрезмерном потреблении. Более того, кроме других вредных соединений, чипсы содержат немало соли. Последняя задерживает жидкость в организме. Это будет ощущаться вздутием живота, уверяет диетолог. Снайдер советует, если трудно отказаться от чипсов, следует искать бренды с очень коротким списком ингредиентов. Обычно, там меньше всяческой химии.

5. Пушистый хлеб. Да, бутерброд с таким ломтиком, да еще со щедрым куском колбасы, способен заставить с нетерпением ждать свой обед. Но белый хлеб имеет высокий гликемический индекс, что означает, что он вызывает быстрый скачок уровня сахара в крови.

"Продукты с высоким гликемическим индексом также могут заставить организм удерживать воду, что приводит к ощущению вздутия живота и отечности из - за попыток организма сбалансировать уровень сахара в крови, втягивая воду в кровоток", - говорит Смит.

6. Белые макароны - еще один виновник вздутия живота. Эффект от их переедания аналогичен белому хлебу. Они тоже обладают высоким гликемическим индексом. Не есть такие продукты в большом количестве стоит по еще одной причине.

"Регулярное потребление рафинированных углеводов может изменить баланс кишечной микробиоты, что потенциально может привести к дисбактериозу или дисбалансу кишечных бактерий", - говорит доктор.

7. Бобовые - настоящая торпеда для кишечника. Речь идет о фасоли, черных бобах, чечевице и других представителях этой культуры. Они богаты клетчаткой и полезны, но, как и вышеупомянутые крестоцветные овощи, бобовые содержат рафинозу - сложный углевод, который человек не может хорошо переваривать, говорит Снайдер.

По его словам: "Когда это соединение попадает в толстую кишку, бактерии начинают его ферментировать и вырабатывать газ".

8. Полезная и не очень молочка. Здесь справедливо сказать, что акцент делается на группу людей, которая не очень хорошо переносит лактозу. В этом случае раздуть живот может как от мороженого, так и от полезного греческого йогурта. По словам Снайдера, все зависит от ферментов ("лактазы"), которые способен выработать наш организм. С возрастом эта способность уменьшается, поэтому может возникнуть проблема даже у того, кто в детстве и среднем возрасте нормально воспринимал молочные продукты.

9. Пиво - король вздутия живота. Этот напиток не зря отождествляют с выражением "пивной живот". Во-первых, вздутие живота объясняется газами, содержащимися в пиве. Также пиво имеет в своем составе пшеницу с глютеном, которые могут вызвать вздутие живота, газы, боль и/или диарею у людей с нетерпимостью к пшенице или глютену, добавляет Снайдер.

10. Смузи и соки. Их часто рекламируют как полезные напитки, потому что они содержат витамины из фруктов. В то же время такие "полезности" опасны существенным количеством сахара и калорий. Последние диетологи любят называть "жидкими". Более того, готовя смузи, люди часто смешивают немало разных фруктов в одном напитке. Такая мешанина может оказаться не слишком полезной для кишечника.

"И хотя фрукты полезны сами по себе, смешивание их в больших количествах может привести к потреблению большего количества сахара и калорий, чем вы обычно потребляете, если едите цельные фрукты", - подчеркивает Смит.

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