Жиры, содержащиеся в оливковом масле, - ваше спасение от запоров. Об этом говорится в исследовании ученых.

О пользе оливкового масла диетологи и поклонники здорового питания сочиняют разве что не легенды: ею рекомендуют заправлять салаты, а некоторые полностью перешли от рафинированного на оливковое масло в приготовлении пищи, и даже пьют ее ложками.

Оправдан ли это тренд, какой эффект оливковое масло способно оказать на организм и сколько его можно употреблять здоровому человеку в день? Подробнее об этом пишет HealthDigest, опираясь на доказательную базу ученых и экспертное мнение диетологов.

Они утверждают, что оливковое масло может стать вашим спасением от запоров.

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К примеру, исследование от 2014 года (оно было опубликовано в Journal of Renal Nutrition) заявляет, что оливковое масло помогло облегчить упомянутую проблему с "визитами в туалет" у пациентов, которые находились на гемодиализе.

В то же время исследование, опубликованное в журнале SciELO в 2006 году, в целом констатирует: ежедневное употребление оливкового масла положительно влияет на микрофлору кишечника и способствует перевариванию пищи организмом.

Об этом эффекте также упоминала зарегистрированный диетолог Серена Бансал в своей колонке журналу The IBS Dietician.

"Мягкий слабительный эффект оливкового масла может быть безопасным методом облегчения запора", - писала она, обращая внимание на то, что легкий стул обеспечивается за счет действия специальных жиров, которые содержаться в таком масле.

В то же время исследование 2018 года, опубликованное в журнале Food and Function, подчеркивает, что полезнее употреблять оливковое масло именно холодного отжима. Там объясняют, что в нем содержится больше растительных соединений "полифенолов", которые участвуют в метаболических процессах нашего тела. Также там напоминают, что здоровый кишечник улучшает иммунную систему человека, защищает ее от болезней сердца, аутоиммунных заболеваний, диабета и рака, а также играет важную роль в поддержании хорошего настроения.

О влиянии оливкового масла на иммунную систему человека также говорится в исследовании 2021 года, опубликованном журналом Nutrition Reviews.

Также есть хорошие выводы ученых для тех, кто употребляет оливковое масло при похудении. Исследование из журнала Nutrients за 2020 год утверждает, что жиры оливкового масла действительно способствуют процессу потери веса, а также снижают уровень холестерина в крови.

Как выбрать оливковое масло и сколько его можно есть

В вопросе выбора правильной бутылочки оливкового масла зарегистрированный диетолог Меган Гилберт советует ориентироваться на ее цвет. Он не должен быть полностью желтым. По ее словам, масло хорошего холодного отжима будет иметь слегка зеленоватый оттенок. В то же время Гилберт советует употреблять 1-2 столовые ложки оливкового масла в день. В то же время она предостерегает, если добавлять в пищу слишком много оливкового масла, может возникнуть изжога. Также из-за этого можно потолстеть, ведь оливковое масло довольно калорийное.

Почему ученые советуют пить оливковое масло ложками

Ученые в одном из своих исследований аргументировали, почему оливковое масло следует употреблять ложками. Там объяснили, что оливковое масло не только хорошее с точки зрения активизации метаболических процессов. Его также нелишним будет употреблять людям, страдающим диабетом 2 типа и плохим самочувствием из-за повышенного кровяного давления.

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