Если вы не знали, почему англичане ходят дома в обуви и какое предложение могут посчитать унизительным, тогда можете расширить кругозор.

Любители зарубежных фильмов не раз замечали, что американцы и британцы могут запросто зайти в дом, не разуваясь, да еще и "плюхнуться" на постель. Как оказывается, в большой части мира у людей нет традиции разуваться перед входом в дом. Почему в некоторых странах не принято снимать обувь - тема достаточно дискуссионная. Есть несколько теорий, которыми пытаются объяснить возникновение такой традиции.

Кто ходит дома в обуви и при чем здесь Бог - первая теория

Первой назовем теорию, которая касается религии, однако в ней есть несостыковки. Бытует мнение, что мусульмане и буддисты разуваются при входе в дом, поскольку у них принято заходить босыми в храм или мечеть - то есть религиозная традиция якобы перешла и в бытовую сферу.

Несостыковок несколько:

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в Украине большинство населения - христиане, в этой религии не принято быть босыми в церкви, однако на пороге дома украинцы разуваются;

большая часть жителей Молдовы буддисты, но в этой стране входят обутыми в дом.

Есть еще несколько теорий, чтобы с ними лучше разобраться, нужно выяснить, в каких еще государствах не принято разуваться.

Где ходят по дому в обуви еще - перечень государств

В Южной Америке, в Австралии и Новой Зеландии и на большей части территории Африки люди не разуваются.

Еще обувь дома носят в таких странах:

Италия;

Франция;

Испания.

Кроме того, не принято разуваться в Португалии.

То, почему в Америке не принято снимать обувь, объясняется второй теорией - считается, что люди не привыкли разуваться при входе, поскольку на территории, где они проживают, стабильный климат, то есть нет частых разных осадков (снега и дождя), после которых в жилье можно наследить. Но и такая версия немного "хромает": на снежной Аляске не разуваются, а в Нидерландах, где часто идут дожди, вообще нет строгой традиции насчет обуви.

Почему европейцы ходят по дому в обуви - важный нюанс

Англичане не привыкли разуваться в чужом доме, однако могут ходить в носках, если их окружают близкие люди. Если в гостях англичанину предложить переобуться в тапки - его можно унизить.

Не стоит считать, что на Западе люди буквально спят в том, в чем ходят на улице. Жилье может быть разделено на несколько зон, и, например, в спальне на ногах будет не то, что носили вне дома.

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