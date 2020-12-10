На Закарпатье подозреваемый в торговле наркотиками Иван Повидайчук по прозвищу "Заяц" пытался избежать ареста с помощью фейкового теста на COVID-19.
Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола.
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Накануне суд в Мукачево постановил арестовать Повидайчука на 60 суток, отправив его в следственный изолятор без права внесения залога.
Однако мужчине такие перспективы не понравились, и он попытался лечь в больницу с якобы подтвержденным коронавирусом. Ложь преступника разоблачил повторный тест на COVID-19, который не выявил недуга в организме.
Повидайчук фигурирует в деле о торговле наркотиками. До этого его длительное время разыскивали, потому что преступник скрывался от следствия.
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