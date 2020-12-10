До ареста его длительное время разыскивали, потому что он скрывался от следствия.

На Закарпатье подозреваемый в торговле наркотиками Иван Повидайчук по прозвищу "Заяц" пытался избежать ареста с помощью фейкового теста на COVID-19.

Об этом в Telegram сообщил журналист Виталий Глагола.

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Накануне суд в Мукачево постановил арестовать Повидайчука на 60 суток, отправив его в следственный изолятор без права внесения залога.

Однако мужчине такие перспективы не понравились, и он попытался лечь в больницу с якобы подтвержденным коронавирусом. Ложь преступника разоблачил повторный тест на COVID-19, который не выявил недуга в организме.

Повидайчук фигурирует в деле о торговле наркотиками. До этого его длительное время разыскивали, потому что преступник скрывался от следствия.

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Автор: УНИАН