Врач назвал основные причины, из-за которых появляется неприятный запах изо рта.

Неприятный запах изо рта - частая проблема по утрам. Даже люди, которые тщательно следят за гигиеной рта, могут замечать у себя этот неприятный симптом. Ранее мы рассказывали, как избавиться от запаха чеснока изо рта. А о том, почему появляется плохой запах изо рта, рассказали в британском издании The Mirror со ссылкой на врача Ричарда Маркеса.

Неприятный запах изо рта - причины

По словам доктора, самыми распространенными причинами неприятного запаха изо рта по утрам являются:

несоблюдение правил гигиены полости рта;

обезвоживание;

употребление сильно пахнущих продуктов или жидкостей;

сухость во рту.

Зная причины, можно догадаться, как избавиться от неприятного запаха изо рта. Для этого стоит пить больше воды, чистить зубы два раза в день и есть меньше продуктов с сильным ароматом. После чистки зубов рекомендуется пользоваться зубной нитью и полоскать рот. Также можно пользоваться зубной щеткой со скребком для языка. Значительно ухудшает запах изо рта также курение сигарет.

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Врач раскрыл ещё одну неочевидную причину запаха изо рта. Оказалось, что такой симптом часто появляется у людей, которые спят с открытым ртом. Это связано с тем, что слюна во рту высыхает и бактерии прилипают к зубам и деснам, а не смываются. В таком случае доктор советует лечить заложенность носа.

Если неприятный запах изо рта сохраняется в течение нескольких недель, то нужно сделать обследование организма. Это может быть симптомом заболевания полости рта или кишечника. В первую очередь стоит сделать:

осмотр у стоматолога на кариес;

анализ крови на наличие бактерии хеликобактер;

биохимический анализ крови;

УЗИ органов брюшной полости;

бакпосев мокроты.

После определения причины профильный врач расскажет, как убрать запах изо рта.

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