Вдали от цивилизации: что известно о последних неконтактных племенах людей

Несмотря на развитие современной цивилизации, в мире осталось более 100 неконтактных племен, которые избегают постоянных контактов с внешним миром. Они представляют собой важнейший элемент разнообразия человечества, пишет IFLScience.
По данным организации по защите прав коренных и племенных народов Survival International, неконтактными являются племена, которые избегают контактов с чужаками. Это могут быть целые народы или подгруппы больших племен, которые лишь изредка контактируют с внешним миром.
Машко Пиро
В издании рассказали, что Машко Пиро являются неконтактным племенем, которое обитает в отдаленных районах тропических лесов Амазонки на юго-востоке Перу. В нем проживают более 750 человек, что делает его крупнейшим на планете.
Жители Машко Пиро желают оставаться неконтактным, так как история племени отмечена разрушительными последствиями контактов. В конце XIX века их территория была захвачена колониальными каучуковыми баронами, а земли были украдены. Часть племени поработили, а другую часть - убили.
В издании подчеркнули, что племя Машко Пиро продолжает жить и в наши дни. Тем не менее жители подвергаются растущей угрозе из-за вырубки лесов.
Кавахива
Племя Кавахива расположено в бразильской Амазонии. Его жители ведут охотничье-собирательский образ жизни.
В издании поделились, что в рацион племени входят пекари, обезьяны и птицы, а также фрукты и орехи из окружающих лесов. Об этом племени известно не так уж и много.
Люди знаю, что жители Кавахива сейчас ведут кочевой образ жизни. Раньше у них были постоянные поселения, но вторжение внешнего мира привело к насилию над племенем.
Сентинельцы
Сентинельцы являются одними из самых известных неконтактных племен. Считается, что это племя насчитывает около 100 человек.
В издании отметили, что их поселение находится на небольшом острове в Индийском океане. Благодаря изолированности жителям племени не приходится сталкиваться с внешним миром.
Более того, сентинельцы не хотят контактировать с внешним миром. Чужаки неоднократно пытались вступить с ними в контакт, но встречали враждебность, начиная с того, что жители племени натягивали луки в качестве предупреждения и заканчивали убийством непрошеных гостей, если они не отступали.
Жителей Машко Пиро удалось снять на видео
Напомним, что в 2024 году жителей неконтактного племени Машко Пиро сняли на видео. Тогда они вышли из джунглей из-за активности лесорубов на их земле.
На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков человек вышли на берег реки в перуанской Амазонии всего в нескольких милях от ряда лесозаготовительных концессий.