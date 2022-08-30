Племя относилось к "неконтактным" - власти и ученые никогда не пытались общаться с его членами.

В джунглях Бразилии умер последний представитель одного из местных коренных племен, который 26 лет прожил в полной изоляции.

Об этом сообщает "Би-би-си".

Тело мужчины обнаружили сотрудники правительственного Национального фонда индейцев (FUNAI), которые на протяжении многих лет наблюдали за мужчиной на расстоянии.

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По предварительным данным, мужчина, которому было около 60 лет, умер от естественных причин, однако его тело все равно будет направлено на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.

Племя, к которому принадлежал мужчина, уничтожали плантаторы с 1970-х годов. По бразильским законам, земли, на которых живут местные племена, являются неприкосновенными. Землевладельцы и нелегальные золотоискатели прямо заинтересованы в вымирании коренных жителей - так как в таком случае получают возможность вести деятельность на их традиционных территориях.

Традиционная территория племени, к которому принадлежал мужчина, насчитывала около четырех тысяч гектаров и была окружена частными фермами. В 1996 году в результате нападения были убиты последние остававшиеся в живых шесть соплеменников мужчины, после чего он остался в полном одиночестве. С тех пор агенты FUNAI стали вести за ним скрытое наблюдение для обеспечения его безопасности.

Название племени мужчины, а также язык, на котором его члены общались, остались неизвестными. Племя относилось к "неконтактным" - власти и ученые никогда не пытались общаться с его членами.

Как сообщал УНИАН, 72-летний британский турист Барри Веллер потерялся в джунглях Таиланда и был вынужден провести там трое суток.