В джунглях Бразилии умер последний представитель одного из местных коренных племен, который 26 лет прожил в полной изоляции.
Об этом сообщает "Би-би-си".
Тело мужчины обнаружили сотрудники правительственного Национального фонда индейцев (FUNAI), которые на протяжении многих лет наблюдали за мужчиной на расстоянии.
По предварительным данным, мужчина, которому было около 60 лет, умер от естественных причин, однако его тело все равно будет направлено на вскрытие, чтобы установить точную причину смерти.
Племя, к которому принадлежал мужчина, уничтожали плантаторы с 1970-х годов. По бразильским законам, земли, на которых живут местные племена, являются неприкосновенными. Землевладельцы и нелегальные золотоискатели прямо заинтересованы в вымирании коренных жителей - так как в таком случае получают возможность вести деятельность на их традиционных территориях.
Традиционная территория племени, к которому принадлежал мужчина, насчитывала около четырех тысяч гектаров и была окружена частными фермами. В 1996 году в результате нападения были убиты последние остававшиеся в живых шесть соплеменников мужчины, после чего он остался в полном одиночестве. С тех пор агенты FUNAI стали вести за ним скрытое наблюдение для обеспечения его безопасности.
Название племени мужчины, а также язык, на котором его члены общались, остались неизвестными. Племя относилось к "неконтактным" - власти и ученые никогда не пытались общаться с его членами.
Как сообщал УНИАН, 72-летний британский турист Барри Веллер потерялся в джунглях Таиланда и был вынужден провести там трое суток.