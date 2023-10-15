Разбираемся, что значит, когда кошка мурлычет и как понять, что означает этот "мур".

Практически все домашние коты мурлычут, кто-то больше, кто-то меньше, но мур - это как кошачья визитная карточка. Оно и успокаивает, и умиляет, иной раз рука сама тянется почесать "хвостика", чтобы они замурлыкали от удовольствия. Впрочем, как оказалось, далеко не всегда. Почему кошки мурчат, когда их гладят, и в каких случаях мурлыканье должно насторожить - рассказываем в материале.

Почему коты мурчат - физиология

Ученые давно уже изучают, почему кошки мурлыкают, и откуда раздается звук. Наиболее вероятной считают версию, что этот звук создают мышцы внутри гортани: они двигаются, расширяя и сжимая голосовую щель вокруг голосовых связок. Вот и получается, что каждый раз, когда кошка или кот вдыхает и выдыхает, то воздух вибрирует. Так выходит мурлыканье. Но что именно вызывает его - наука не может сказать со 100%-й точностью. Известно лишь, что мурчание - не всегда признак удовольствия.

Что значит, когда кошка мурлычет - 7 возможных причин

Ученым удалось выделить несколько причин, по которым коты мурлычут:

Видео дня

Причина 1 - чтобы выразить удовольствие

Что значит, если кот мурчит, когда его гладишь - знают все. Это от удовольствия. Таким образом "хвостик" говорит, как ему хорошо, когда вы его чешете за ушком или просто поглаживаете. Большинство, кстати, в такие моменты норовит устроиться поудобней у вас на коленях, начинают перебирать передними лапами, чуть выпуская когти, а "мур" становится очень громким в знак благодарности - вот почему кошки мурчат, как трактор.

Причина 2 - чтобы снять стресс

Кошки могут мурлыкать, если испытывают тревогу - например, при переезде или в незнакомом месте. Также замечено, что мурчат после драки или во время родов. Существует мнение, что мурлыканье провоцирует выработку гормона, который снижает чувство страха. Вот кошки сами себя и успокаивают - и человека, кстати, тоже: доказано, что мурчание сокращает вероятность у людей сердечного приступа на треть, а еще - приводит в норму пульс и давление.

Причина 3 - чтобы пообщаться

Иногда кошки мурлычут, потому что так они разговаривают. Это может быть ответ вам, когда вы их похвалите, или в качестве приветствия. Бывает, что мурчание - это признак недовольства. В любом случае оно отличается от обычного - становится прерывистым и неритмичным. Чтобы понять, что кошка хочет от вас, нужно обратить внимание на язык ее жестов.

Причина 4 - чтобы привлечь ваше внимание

Иногда непонятно, почему кошка мурчит без причины – по крайней мере нам так кажется. Но коты ничего не делают просто так. Мурлыкать они начинают еще с детства, чтобы привлечь внимание мамы, а во взрослой жизни (когда их мама - это вы), мурчат инстинктивно, давая понять, что что-то не так. Например, вы забыли их покормить. Кстати, такое мурлыканье - более звонкое, чем традиционное, и похоже на плач ребенка.

Причина 5 - чтобы вылечиться и вылечить

Мурчание кошек имеет частоту 25-150 Гц - именно их применяют в современной физиотерапии для лечения. Эти звуковые волны считывает тело кошки и ускоряет процесс возобновления ткани - например, быстрее заживают раны, срастаются кости, уменьшаются отеки. Таким образом кошки сами себя восстанавливают, например, после падения, стерилизации, драки. Иногда кошки издают мурчание на определенных частотах, когда видят больного "родственника" - таким образом они лечат и его. И вот почему коты мурчат ночью: мурлыкая во сне, они помогают себе поддержать костно-мышечную систему, когда нет достаточной физической нагрузки.

Лечить кошки способны и человека - замечено, что спустя несколько минут после такой терапии проходят головная боль и ломота.

Причина 6 - чтобы пофлиртовать

Иногда кошатники не понимают, почему кошка мурчит и кусает, при чем резко и без явной причины. Специалисты говорят, что так "хвостики" проявляют нереализованный половой инстинкт, например, те, кто не ходит гулять или стерилизованы. Также кошки начинают мурчать, чтобы привлечь внимание кота - это у них такой флирт. Это мурлыканье, как правило, может сопровождаться рычанием и мяуканьем.

Причина 7 - чтобы сказать, что заболели

Есть случаи, когда кошка и кот мурлыкают без умолку - вот это должно насторожить, так как может быть признаком тяжелой болезни. Например, коронавирусной инфекции, вследствие которой развивается инфекционный перитонит. В этом случае мурчание сопровождается вздутием живота, так как в легкие и живот попадает жидкость. Следует срочно обратиться врачу, чтобы спасти кошке жизнь.

Почему не мурлычет кот

Иногда коты перестают мурчать. Случается, что они и раньше не мурлыкали, просто была заметна вибрация в животе и груди - это нормально. Но если ваши кот или кошка резко перестали мурлыкать, то это уже повод для беспокойства. Иногда это признак заболевания дыхательной системы, иногда - стресса. В любом случае лучше проконсультироваться с врачом, если нужно, он назначит лечение.

Если это стресс, постарайтесь его минимизировать: выделите "хвостику" уютное место, купите новые игрушки, больше проводите с ним времени. Он обязательно почувствует вашу любовь и заботу и, будьте уверены - снова скажет вам "мур".

Ранее мы рассказывали, как отучить кошку гадить раз и навсегда.

Вас также могут заинтересовать новости: