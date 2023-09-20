Есть несколько способов, как вернуть кота на путь хорошего поведения в плане туалета.

Когда люди думают о том, чтобы обзавестись котом, чаще всего в их воображении любимец лежит рядом и мурлычет. Однако реальность часто отличается от представлений – коты, как и другие животные, требуют внимания и правильного воспитания. Приучить кошку к туалету, пожалуй, самая трудная часть. Однако часто случается так, что уже взрослая кошка стала гадить где попало. Мы выяснили, в чем может быть причина и как отучить питомца от такой привычки.

Почему взрослая кошка стала гадить где попало - распространенные причины

Если ваша кошка, которая зачастую ходит в лоток, резко стала справлять нужду в других местах, это может быть тревожным звоночком. Если кот начал гадить "по-большому" где попало или мочиться на одежду, возможно, ваш питомец пытается сказать о проблемах со здоровьем. Среди возможных заболеваний такие:

инфекции мочевых путей,

камни в почках,

гипертиреоз (слишком активная щитовидная железа),

артрит,

заболевания почек и др.

Также советуем обратить внимание на лоток. Возможно, причина резких перемен в "туалетном" поведении кота связана именно с этим. Ветеринары подсказывают, что коту может не подходить размер лотка или тип наполнителя.

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Есть еще одна причина, и она довольно банальна: вспомните, как часто вы меняете наполнитель в лотке? Если это происходит с завидной нерегулярностью, вполне вероятно, что причина "меток" по всему дому как раз в этом.

Не стоит забывать о возрасте питомца – возможно, ему просто тяжело ходить в туалет далеко. Помните и о стрессе, учитывая современные реалии. Как и люди, животные очень боятся резких и громких звуков.

Чем обработать место, где кошка гадит

Если вы заметили, что ваш питомец сходил в туалет не в лоток и испачкал диван, ковер, одежду или что-то еще, советуем незамедлительно обработать это место. Это особенно важно, если ваш кот еще совсем маленький, ведь это один из способов, как отучить котенка гадить где попало.

Давайте разберемся, чем побрызгать, чтобы кошка не гадила. От химикатов лучше отказаться сразу, ведь породистые коты могут быть склонны к аллергиям. К тому же, некоторые компоненты таких средств имеют довольно неприятный и стойкий запах, который уловит даже самый нечувствительный человек. Опытные хозяева советуют использовать эфирные масла. Отлично подойдут эвкалиптовое, гвоздиковое и пихтовое – тут уже выбирайте по аромату, который вас устроит.

Как отучить кошку гадить раз и навсегда

Разумеется, ваш первый шаг – хорошенько прибраться там, где кот нагадил. Протрите место тряпкой, смоченной в моющем средстве, и насухо вытрите. "Место преступления" обработайте эфирными маслами, как мы советовали ранее.

Есть несколько способов, как вернуть кота на путь хорошего поведения в плане туалета. Один из них – мокнуть кусочек туалетной бумаги в лужицу и отнести в лоток. Кот будет чувствовать запах и поймет, куда нужно справлять нужду.

Кроме того, вы можете поставить в месте, где кошка нагадила, миску с едой. Коты довольно чистоплотны и не станут ходить в туалет там, где едят.

Если проблема в лотке, обязательно ее устраните. Попробуйте использовать другой наполнитель или купить лоток побольше, чтобы коту было комфортнее. Ну и, конечно, не забывайте менять наполнитель.

Отлично поможет в том, как отучить кошку гадить где попало народное средство. Речь идет о кожуре цитрусовых. Если вы заметили, что питомец справляет нужду в растениях или труднодоступных местах, положите там корочки от апельсинов или мандаринов и время от времени заменяйте на более свежие. Результат не заставит себя долго ждать.

Как наказать кошку за то что гадит: чего делать не стоит

В сети часто советуют ударить или мокнуть кота в лужицу – это старый и распространенный способ. Однако распространенный – не значит правильный.

Ни в коем случае не бейте кошку и не пытайтесь ткнуть ее мордой в "место преступления". Также советуем не пытаться стукнуть кота газетой или накричать на него. Вы можете травмировать животное. К тому же, коты довольно злопамятны и могут отомстить за такое отношение в будущем.

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