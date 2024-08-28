Пассажиры, прибывшие с опозданием, стоят в очереди на солнце.

Аэропорт Хакаритама в колумбийском городе Агуачика относится к списку один из самых маленьких в мире. Он имеет лишь два зала ожидания, один из которых находится под манговым деревом, пишет ресурс Express со ссылкой на видео в TikTok, которое опубликовала одна из пассажирок.

Отмечается, что любители путешествий часто наслаждаются дорогой в аэропорт не меньше, чем самим путешествием. В аэропорту города Агуачика едва хватает места для сканирующей машины. Весь аэропорт состоит из двух залов ожидания: один для прилета, а другой для ручной проверки багажа.

После приземления пассажиры получают билет, чтобы вернуть свой багаж, перспектива, которая непременно может вызвать волнение у более тревожных путешественников. Зона ожидания – тенистое место под манговым деревом. С другой стороны находится взлетно-посадочная полоса. А пассажиры, прибывшие с опозданием, стоят в очереди на солнце. Это второй зал ожидания, в который вы попадаете, когда собираетесь на посадку.

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Перед входом во второй зал ожидания пассажиров ожидает еще одна проверка ручной клади. Там есть только один туалет для мужчин и один для женщин.

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