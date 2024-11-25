Сейчас воздух вытекает со скоростью примерно 0,9-1,1 килограмма в день, что превышает уровень равновесия космической станции.

Международная космическая станция в опасности из-за утечки воздуха в российском сегменте, который известен как модуль PrK. Он соединяет российский сервисный модуль "Звезда" с основным корпусом МКС.

Как пишет livescience, NASA и российское космическое агентство "Роскосмос" знают об утечке по крайней мере с 2019 года, но ее основная причина все еще остается загадкой. С тех пор космонавты принимали различные меры, чтобы минимизировать ее влияние и даже закрывали сегмент, когда он не используется. Однако теперь стороны не могут прийти к согласию.

Согласно недавнему отчету NASA , утечка усилилась до такой степени, что представляет риск для работы МКС до 2030 года. Более того, некоторые официальные лица агентства считают, что это может привести к "катастрофическому сбою" станции. В частности, об этом сказал председатель Консультативного комитета ISS агентства Боб Кабана во время открытого заседания.

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Однако российские "космические" чиновники преуменьшают серьезность утечки, настаивая на том, что это не угрожает будущим операциям МКС.

МКС непрерывно работает с ноября 2000 года. Большинству ее инфраструктуры уже четверть века и вполне возможно, что в стенах могли образоваться крошечные трещины. Дополнительный стресс от столкновения с мелкими обломками и микрометеорами также мог способствовать перфорации.

NASA и Роскосмос договорились закрыть дырявый сегмент, если скорость потери воздуха станет "неприемлемой". Но они не пришли к консенсусу относительно того, что именно можно таким считать. NASA отмечает, что сейчас воздух вытекает со скоростью примерно 0,9-1,1 килограмма в день, что превышает уровень равновесия космической станции. В апреле он ненадолго подскочил до 1,7 кг.

"Станция не молодая. Мы ожидаем большего износа в других местах", - сказал астронавт NASA Майкл Баррат во время брифинга

Ожидается, что космическая станция будет работать до 2030 года, после чего она будет выведена с орбиты в атмосферу Земли для огненного прощания. Сейчас NASA не планирует строить замену МКС и вместо этого сосредоточится на миссиях экипажа на Луну и Марс.

Как ранее сообщал УНИАН, недавно четверо астронавтов США, которые застряли на МКС из-за неисправности их космического челнока, вернулись на Землю после почти двухмесячной задержки на орбите.

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