Секрет того, что именно ее лицо видели на экранах телешоу, девушка открыла несколько лет назад.

Актриса, сыгравшая ребенка-солнце в "Телепузиках", объявила о своей беременности. Пользователи сети отреагировали мемами о том, что чувствуют себя "очень старыми".

Как сообщает The Independent, на прошлой неделе актриса Джессика Смит, лицо которой можно было увидеть в начале каждого эпизода детского телешоу "Телепузики", объявила о беременности в социальных сетях.

28-летняя Смит написала: "Когда двое превращаются в троих". Также девушка опубликовала фото сонограммы.

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Как только стало известно о ее беременности, многие люди столкнулись с экзистенциальным кризисом из-за того, что "солнечный ребенок" из "Телепузиков" скоро родит собственного ребенка.

Смит дебютировала в сериале В марте 1997 года. Съемки завершились в 2001 году, а в 2014 произошла перезагрузка, в которой появился другой ребенок.

"Вот напоминание о том, что ты стар", - прокомментировала одна из пользовательниц в X/Twitter, поделившись постом с новостью о беременности Смит.

"Мне не очень нравится, как сильно мы стареем, но я поздравляю ее", - написал другой пользователь.

Другие также присоединились к приветствиям и обсуждениям, опубликовав мемы.

Ранее Смит поделилась фотографией с 9-летним ребенком. Многие считали, что это ее дочь, но девочка оказалась племянницей.

Несколько лет назад Смит призналась, что она была ребенком "Телепузиков", написав в Facebook: "Я решила, что пришло время рассказать всем. Раньше я скрывала это, но после многих аплодисментов моих друзей в университете решила открыть эту тайну. Я - солнце из "Телепузиков".

Смит также вспомнила, как происходили съемки. По ее словам, отец с плюшевым мишкой стоял за кадром, чтобы дочь рассмеялась. "Это, очевидно, сработало", - вспомнила девушка.

Ранее стала известна причина смерти английского актера Саймона Шелтона Барнса, исполнителя роли Тинки-Викни в популярном детском телешоу "Телепузики" производства британской телерадиокомпании BBC. Он умер через несколько дней после своего дня рождения.

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