Путешественник прилетел в Иран и попытался объяснить, почему ему там понравилось.

Несмотря на то, что заграничные путешествия имеют неожиданную пользу, тот же Иран кажется мрачным и безрадосным местом, где запрещены домашние животные и музыка. Даже Министерство иностранных дел Великобритании не советует туда ездить, так как граждане подвержены риску "ареста, допроса или задержания", но вот Youtube-блогер Дрю Бински решил отправиться в эту страну, чтобы узнать о ней на собственном опыте, пишет Mirror.

По его словам, несмотря на "политические напряженности" между США и Ираном, иранский народ хорошо относится к американцам.

"Люди любят американцев. Они всегда хотят поговорить со мной об Америке и действительно мечтают посетить США", - рассказал путешественник изданию.

Он добавил, что Иран "самая неправильно воспринятая страна в мире".

"Все думают, что здесь опасно и страшно, но на самом деле это потрясающая страна", - отметил Бински. Путешественник все же поделился своими любимыми достопримечательностями в этой ближневосточной стране — древний город Персеполь, главная площадь в Исфахане, самый большой в мире крытый базар в Тебризе и "радужный" остров Хормуз.

В материале указано, что, как бы Дрю не был предан Ближнему Востоку, в Иране казнят больше людей, чем в любой другой стране мира. Там одна из самых строгих цензур в мире.

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Ранее УНИАН сообщал про посетившего все страны мира американца, которому удается избегать отмен авиарейсов. Парень совершил уже 500 авиаперелетов и только два из них были отменены. Поэтому его тактика точно работает.

Кроме того, туристам назвали лучшее время года для отдыха в Таиланде. Многие стараются избегать сезона дождей в этом регионе, однако эксперты объясняют, что в такие периоды можно хорошенько сэкономить.

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