В картофеле могут накапливаться вредные токсины, предупредила диетолог.

Если картофель позеленел, значит в нем образовался токсин под названием соланин.

Небольшие зеленые пятна можно срезать, а потом использовать овощ, приводит сведения директора по работе с общественностью и расширению Safe Plates в Университете штата Северная Каролина (США) Эллен Шумейкер издание Huffpost.

Эксперт отметила, что, если на картофеле появились большие зеленые пятна, то корнеплод лучше выбросить.

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По словам собеседницы, из-за соланина может возникнуть головная боль, а также рвота и другие симптомы расстройства пищеварения.

Дипломированный диетолог Мэгги Михальчик подчеркнула, что не стоит жарить и есть позеленевший картофель:

"Солнечный свет делает картофель зеленым, так как он вырабатывает хлорофилл, но настоящая проблема - накопление вредных токсинов".

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Ранее УНИАН узнал, почему нельзя есть картошку с некоторыми продуктами. В частности, по словам диетологов, этот овощ не стоит потреблять с мясом. Кроме того, эксперты не советуют есть жареный корнеплод с жареной или соленой рыбой.

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