Многие комментаторы считают, что он это заслужил.

Мужчина рассказал об изощренной мести жены, над которой он решил пошутить в день рождения. Рассказ пользователя Tik-Tok под ником mike_p_89 вызвал бурную реакцию в сети.

Так, мужчина купил своей жене на день рождения очень красивое платье, но выбрал модель на несколько размеров меньше, чем она носит. К подарку он прикрепил записку со словами "Я с нетерпением жду, когда увижу тебя в нем". По словам Майка, это могло ее "замотивировать".

Через несколько дней, вернувшись домой с работы Майк нашел пачку презервативов большого размера. На ней супруга оставила записку со словами, что ей нетерпится увидеть его в этом.

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"Ты заслужил это", - написали ему в комментариях.

"У вас очень умная жена, не знаю, почему она вышла замуж за человека, который так поступает", - отметил другой пользователь.

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Напомним, ранее в Хмельницкой области судили мужчину, который требовал от бывшей возврата денег, которые он потратил на нее за время отношений. В список вошла стоимость цветов, косметики, салонов красоты и заправки машины.

А на Reddit американка рассказала, как узнала об измене мужа с коллегой. Женщина провела целое расследование, чтобы узнать правду, а после - придумала способ отомстить ему.

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