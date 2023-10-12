Предсказания Ванги по годам, а именно про наступающий 2024-й действительно шокируют.

Все предсказания Ванги, которые можно найти в сети, достаточно туманны, но многие из них совпадают с действительностью. Болгарская ясновидящая говорила о многом - и о мировых событиях, и о войне в Украине.

Шокирующие предсказания Ванги - что ждет Украину в будущем году

Предсказания Ванги на будущее приводят любого человека в смятение, ведь довольно сложно правильно толковать пророчество. Однако великая прорицательница в свое время сказала, что война в Украине продлится около двух лет, а закончится "когда на трон взойдет восьмой". Более подробных предсказаний нет, поэтому до конца не ясно, кто этот человек и когда именно наступит конец. Некоторые историки предполагают, что это может быть восьмой по счету президент Украины, но твердо заявить об этом никто из них не готов.

Другие толкователи утверждают, что воспринимать пророчества Ванги буквально не стоит - многое из того, о чем она говорила, сбывалось косвенно. Соответственно, нет никаких гарантий, что войну остановит именно президент какой-то из стран - возможно, произойдет что-то из ряда вон выходящее, о чем люди пока даже не догадываются.

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Пугающие старые предсказания Ванги о ситуации в мире

Болгарская ясновидящая "видела" не только то, когда закончится война в Украине, но и перемены на планете в целом. Одно из пророчеств говорит о том, что Россия, Индия и Китай объединятся, а в оборот войдут "красные деньги". Большая часть мира будет порабощена "красным драконом", но что конкретно значит каждое из этих пророчеств и можно ли считать их достоверными - неизвестно.

Также Ванга считала, что планету ждут серьезные катаклизмы, наводнения и землетрясения, вспышки эпидемий опасных заболеваний. Население уменьшится из-за какого-то масштабного всемирного конфликта - очень важного по ее мнению, а также из-за многочисленных войн, которые приведут к техногенным катастрофам и человеческим жертвам.

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