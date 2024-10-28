Изысканно украшенные стены в богатом помпейском стиле демонстрируют ряд классических мифов.

Археологи обнаружили в Помпеях крошечный дом, заполненный сложными и эротическими фресками. Он расположен в центральном районе города и довольно мал по размеру по сравнению с другими.

В нем также отсутствует открытый двор (атриум) - обычное зрелище в римской архитектуре. Эксперты полагают, что это изменение могло произойти из-за смены тенденций в римском, особенно помпейском обществе в первом веке нашей эры, пишет Interesting Engineering.

По мнению экспертов, дом выглядит довольно поразительно из-за высокого уровня настенных украшений. Кроме того, обнаружение хорошо сохранившейся фрески, изображающей миф об Ипполите и Федре, привело к предварительному названию этого места Домом Федры.

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Археологи исследуют две комнаты, расположенные в задней части дома. В первой комнате, наряду с картиной Ипполита и Федры, находятся другие мифологические сцены.

Изысканно украшенные стены в богатом помпейском стиле демонстрируют ряд классических мифов. Одна сцена изображает тесное объятие, или симплегму, между сатиром и нимфой. Другая картина изображает божественную пару, вероятно, Венеру и Адониса. Последняя сцена, частично поврежденная во время раскопок эпохи Бурбонов, вероятно, представляет Суд Париса.

Окно рядом с небольшой картиной с Ипполитом и Федрой выходит на небольшой дворик, где во время извержения велись строительные работы, характеризующиеся у входа наличием небольшого домашнего алтаря с богатым расписным декором с растительными и животными мотивами на белом фоне.

В декоре ларария в верхней части выделяется летящая хищная птица, вероятно, орел, держащий в когтях пальмовую ветвь, а в нижней части - главная сцена, состоящая из двух обращенных друг к другу змей, обрамляющих алтарь с круглым и рифленым стержнем, на котором размещаются подношения.

Археологи обнаружили, что внутри ниши были найдены ритуальные предметы, оставшиеся с последним подношением перед извержением 79 г. н. э., которое уничтожило Помпеи: бесцветная керамическая курильница с древними зазорами и лампа, и обе были с явными следами горения.

Ученые заявили, что лабораторные анализы выявили остатки веточек душистых эссенций, а за двумя объектами были обнаружены две части сушеного инжира.

На поверхности алтаря также были обнаружены две полоски цветного мрамора и третий элемент, предположительно из красного мрамора, с изображением лица, относящегося к сфере Диониса, вероятно, Силена. Директор парка Габриэль Цухтригель добавил:

"Это пример публичной археологии или, как я предпочитаю ее называть, круговой археологии: сохранение, исследование, управление, доступность и плодоношение образуют добродетельный кру. Если строительство метро или дороги задерживается из-за археологических находок, посещение Помпей и наблюдение за работой археологов и реставраторов может помочь нам понять, почему стоит документировать и сохранять следы поколений, живших до нас".

Новости археологии

Британские археологи нашли тайную гробницу под городом Петра, которая, скорее всего, пролежала неподвижно 2 тысячи лет. В частности исследователи из Университета Сент-Эндрюса получили доступ к Сокровищнице, объекту всемирного наследия, который еще засветился в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход".

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