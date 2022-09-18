Что нужно делать, чтобы сэкономить воду, и не отдавать внушительные суммы по тарифам - узнайте в материале УНИАН.

Навык экономии воды поможет вам не только улучшить экологическую ситуацию в мире и стране, но и научит правильно распоряжаться деньгами. Меньший расход воды означает меньшие затраты на нее, а значит - позволяет вам сэкономить на коммуналке. УНИАН расскажет, какие бывают способы экономии воды в быту.

Ранее мы говорили о том, как экономить на продуктах 2022.

Инструкция по экономии воды - полезные лайфхаки

Если у вас дома вода считается по счетчикам, то из раза в раз можно видеть, сколько именно воды вы используете. Иногда секрет экономии таится там, где вы даже не думали искать, поэтому УНИАН собрал наиболее действенные методы снижения уровня потребления воды в квартире:

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починить краны - протекающий смеситель станет причиной не только ржавчины и налета, но и "золотых" платежек по счетам;

- протекающий смеситель станет причиной не только ржавчины и налета, но и "золотых" платежек по счетам; правильно использовать чайник - наливать воду строго порционно, а не "про запас" - так можно сэкономить электричество и газ;

- наливать воду строго порционно, а не "про запас" - так можно сэкономить электричество и газ; не размораживать в воде мясо - пользоваться микроволновкой или оставлять куски мяса на ночь в холодильнике;

- пользоваться микроволновкой или оставлять куски мяса на ночь в холодильнике; не мыть посуду и еду под проточной водой - лучше набрать в емкость теплую воду, добавить моющее (или нет), вымыть все, а споласкивать под проточной;

- лучше набрать в емкость теплую воду, добавить моющее (или нет), вымыть все, а споласкивать под проточной; купить посудомойку - расход воды в ней значительно ниже, чем во время ручного мытья тарелок.

Так же точно, как и на кухне, можно снизить расход воды в ванной комнате. Для этого нужно:

перестать выбрасывать пищу в унитаз и каждый раз смывать;

положить в бачок унитаза одну или несколько заполненных водой пластиковых бутылок - вы вытесните нужный объем воды и уменьшите ее расход;

отучиться принимать душ ежедневно - некоторые врачи считают, что это даже вредно;

выключать воду, когда чистите зубы;

поливать растения вечером, а не утром - вечером влага испаряется медленнее и нужно меньше воды на полив;

принимать "быстрый" душ, а не ванну - одна набранная ванна вмещает в себя около 150 л воды.

Конечно, идеальным вариантом будет проверить все краны, смесители и лейки, и заменить их на более современные - с функцией экономии воды. То же самое касается и сливного бачка с двумя кнопками - такие устройства не просто сливают воду, а регулируют ее, ведь рассчитаны не более, чем на 3 и 5 литров.

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