То, что мы едим и пьем, напрямую влияет на наше здоровье, и есть продукты, которые нужно употреблять каждый день.

В стремлении к долгой и здоровой жизни иммунная система играет решающую роль, и один из лучших способов укрепить иммунитет - изменить свой рацион. Иммунная система - защитный механизм нашего организма от патогенов и болезней - нуждается в поддержке и питании для оптимального функционирования.

Издание She finds пишет, что существует множество полезных продуктов и напитков, которые можно добавить в свой рацион, чтобы сделать именно это.

Диетолог Крутика Нанавати рассказала о шести напитках, повышающих иммунитет, которые не только укрепляют защитные силы организма, но и способствуют улучшению общего самочувствия, потенциально продлевая нашу жизнь.

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Зеленый чай

Зеленый чай - это не только вкусный напиток с кофеином. Он имеет многочисленные полезные свойства.

"Зеленый чай - это мощный источник антиоксидантов, особенно эпигаллокатехина галлата (EGCG), который, как было доказано, повышает иммунную функцию", - отметила диетолог.

Эти антиоксиданты борются с воспалениями, защищают клетки от повреждений и укрепляют иммунную систему, повышая функцию важнейших Т-клеток.

Соки из цитрусовых фруктов

Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, содержат большое количество витамина С - питательного вещества, необходимого для предотвращения инфекций.

"Витамин С играет важнейшую роль в поддержке различных клеточных функций иммунной системы и стимулирует производство белых кровяных телец, необходимых для борьбы с инфекциями", - объяснила Нанавати.

Включив в свой ежедневный рацион эти вкусные соки, вы поможете своему организму работать в полную силу и, возможно, даже проживете дольше.

Латте с куркумой

Турмерик, богатый куркумином, может похвастаться мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Нанавати предлагает добавлять куркуму в теплое молоко для приготовления полезного латте.

"Ее противовоспалительное действие имеет решающее значение для оптимального функционирования иммунной системы, тем самым усиливая иммунный ответ", - указала она.

Все это может способствовать оздоровлению организма и продлению жизни.

Имбирный чай

Имбирь давно используется в медицине, особенно благодаря своим противовоспалительным свойствам.

"Гингерол, биоактивное вещество в имбире, может помочь снизить риск инфекций, подавляя рост различных бактерий и, возможно, оказывая противовирусное действие", - подчеркнула специалист по питанию.

Потягивая вкусный имбирный чай, вы сможете не только согреть свое тело изнутри, но и сохранить его здоровым как можно дольше.

Ягодные смузи

Такие ягоды, как черника, клубника и малина, обладают огромным количеством полезных свойств. Они содержат большое количество антиоксидантов, особенно флавоноидов, которые необходимы для иммунной защиты. Нанавати подчеркивает, что "регулярное употребление ягод может усилить иммунные реакции, уменьшить воспаление и защитить от окислительного стресса".

Бульоны

Костные или овощные бульоны - фантастическое дополнение к вашему рациону, и не только в качестве ингредиентов для супов! Из них также получаются отличные соленые напитки. Бульоны богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания иммунитета.

"Высокое содержание цинка, селена и других минералов в бульонах может укрепить иммунную систему и поддержать ее способность бороться с инфекциями", - отметила диетолог.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы пьете смузи каждый день.

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