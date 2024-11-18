Есть ряд правил, которые нужно знать, чтобы не повредить паркетное покрытие во время влажной уборки.

Некоторые виды напольного покрытия требуют правильного ухода, в частности, речь идет о паркете. Чтобы не "напортачить", нужно знать, чем можно мыть паркет в домашних условиях, как это правильно делать, и какие есть главные запреты.

Можно использовать специальные средства для мытья такой поверхности или же пойти другим путем - сделать такое средство из того, что есть дома или легкодоступно.

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Что добавить в воду для мытья паркета с лаком, чтобы он блестел - народное средство

Самостоятельно сделать раствор для мытья напольного покрытия достаточно просто и, скорее всего, все или почти все ингредиенты, которые для него необходимы, дома есть у каждой хозяюшки или хозяина.

Вот что понадобится:

2 стакана теплой воды;

¼ стакана уксуса;

1 капля средства для мытья посуды.

Если вы сомневаетесь, можно ли мыть паркет уксусом, - то должны знать, что, используя этот ингредиент, нужно соблюдать пропорцию. Главное - не налить его слишком много.

Ингредиенты для народного средства лучше всего смешивать в ведре, чтобы потом смесь было проще использовать для мытья пола. Перед тем, как делать влажную уборку, пол обязательно нужно пропылесосить или же просто подмести. Это необходимо сделать, чтобы не развозить грязь. Если не подметать и не пылесосить, на напольном покрытии после мытья останутся разводы.

Для влажной уборки понадобится швабра для паркета со специальной тряпкой. Тряпку нужно смачивать в народном средстве и хорошенько отжимать, так, чтобы она не была очень мокрая. Как только тряпка загрязнится, ее нужно промывать под проточной водой.

Вот чем мыть паркет, чтобы блестел, и не потратить кучу денег на специальное средство. Чтобы пол действительно стал блестящим, после мытья нужно сделать еще один шаг - отполировать его фланелевой или фетровой тканью.

Стоит отметить, что такое напольное покрытие нельзя мыть сразу же после лакировки - должно пройти не менее чем две недели.

Журналисты отметили, что немного по-другому нужно действовать, если необходимо помыть нелакированный пол:

"Поскольку напольное покрытие не защищено слоем лака, его нужно мыть более щадящим средством".

Как мыть паркет без лака - простое средство

Добавьте в теплую воду немного нейтрального моющего средства или стирального порошка и сделайте раствор. Возьмите тряпку из мягкой ткани (микрофибра, войлок, фетр), окуните в домашнее средство, тщательно выкрутите и протрите ею пол - нужно двигаться вдоль направления досок.

Чтобы не покрытый лаком паркет блестел, можно после влажной уборки использовать специальный воск или масло. Благодаря таким средствам напольное покрытие станет блестящим и будет защищено от влаги.

Обратите внимание, что после мытья любого покрытия - как лакированного, так и нелакированного, поверхности нужно дать быстро высохнуть. Для этого можно устроить проветривание помещения, однако стоит избегать сквозняков и резких скачков температуры.

Как отмыть паркет от въевшейся грязи

Если грязь сильно въелась, можно сделать раствор на основе мягкого мыла. Просто стоит в небольшое количество теплой воды добавить мыло и перемешать все, чтобы получился мыльный раствор. Этим средством нужно немного смочить тряпку и тщательно ею отмыть места на паркете, в которых скопилась грязь.

Как часто мыть паркет

Сухим способом проводить уборку в помещении, в котором находится такое покрытие, можно столько раз, сколько этого требует обстановка, - главное не использовать приспособления, которые могут поцарапать паркет, например, неподходящие насадки для пылесоса.

С влажной уборкой ситуация другая - специалисты рекомендуют мыть такой пол всего лишь два-три раза в год.

Как нельзя мыть паркет

Покрытие не стоит заливать водой - если во время влажной уборки переборщить с жидкостью, на нем может появиться "пузо". Из-за чрезмерного количества воды доска может деформироваться, и после этого придется раскошелиться на ремонт.

Как мыть старый паркет или новый нельзя - запрещенная химия

Для досок, покрытых лаком, противопоказаны моющие средства, в которых содержится активный хлор. Из-за использования таких средств возможно повреждение лакового покрытия - на нем могут появиться пятна.

Таким образом, во время мытья пола нужно следить за двумя ключевыми нюансами: чтобы швабра для паркета не заливала покрытие водой, и средство для мытья не было слишком агрессивным.

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