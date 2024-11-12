Рассказываем, как в домашних условиях сделать средство от пыли, которое долго будет поддерживать поверхности чистыми.

Каждая хозяйка хоть раз, но задавалась вопросом: "Чем вытирать пыль, чтобы она меньше садилась?" Оказывается, есть народные средства от пыли, которые просто готовятся и работают не хуже магазинных. Что можно добавить в воду для протирания пыли, чтобы уменьшить ее количество на мебели и на полу - читайте ниже.

Ранее мы рассказывали, как вывести жирное пятно, которое не отстиралось - несколько проверенных домашних средств.

Как предотвратить прилипание пыли к мебели

Пыль создает впечатление неопрятности и плюс ко всему она опасна для здоровья. Поэтому хозяйки ведут с ней постоянную борьбу - в ход идут всевозможные тряпки, пылесос, полироли. Они спасают ситуацию, но ненадолго.

Что делать, чтобы пыль долго не садилась на мебель и пол? Инстаграм-блогер sizovasofiaa советует приготовить простой, но эффективный раствор для протирания поверхностей.

Раствор от пыли в домашних условиях:

1 л воды;

2 ст. л. столового уксуса;

2 ст. л. кондиционера для белья (он работает как антистатик от пыли);

10 капель эфирного масла лаванды или эвкалипта (по желанию).

Смешать все ингредиенты (эфирное масло добавлять по желанию, оно дает аромат), смочить тряпку и протереть все поверхности, куда садится пыль.

Автор ролика утверждает, что благодаря этому простому раствору пыли в доме станет намного меньше.

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