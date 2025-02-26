Консервы заслуживают большего признания, они доступны и удобны и могут содержать удивительный питательный заряд. Об этом в своей статье для yahoo.com пишет диетолог Лорен Манакер.
Какая консерва полезна - список
Специалист назвала лучшие консервы, которые могут упростить приготовление пищи и добавить питательную ценность блюдам:
Консервированная фасоль. Богата белком, клетчаткой и такими необходимыми питательными веществами, как железо и магний. Они идеально заменяют мясо, если вы переходите на растительную пищу или просто хотите разнообразить свой рацион.
Консервированные помидоры. Являются важным строительным блоком во многих рецептах. Они богаты витамином С, калием и ликопином - антиоксидантом, связанным со здоровьем сердца и здоровой кожей.
Консервированный тунец и лосось. Богатые жирными кислотами омега-3, которые поддерживают здоровье мозга и сердца и помогают бороться с воспалением. Кроме того, они являются высококачественным источником белка и являются удобным и доступным вариантом для тех, кто хочет включить преимущества морепродуктов в свои блюда без необходимости готовить или покупать свежую рыбу.
Консервированная тыква. Богата бета-каротином, клетчаткой и витамином А. Отлично подходит для пищеварения и незаметно добавляет дополнительные овощи в ваш рацион.
Консервированное кокосовое молоко. Наполнено полезными жирами, а также не содержит молочных продуктов.
Консервированные сардины. Являются одним из самых богатых питательными веществами (омега-3, кальций, витамин D) продуктов.
Консервированные супы. Ищите супы с большим содержанием овощей или бульоны с большим содержанием фасоли, чечевицы или постной курицы.
Напомним, ранее диетологи рассказали, полезны ли рыбные консервы.