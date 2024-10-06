Украинцы третий год живут в условиях войны, и зима 2024-2025 тоже может оказаться нелегкой. Поэтому нужно заранее подумать о том, какими продуктами запастись на зиму на случай, если будут перебои со светом или водой.
Чем нужно запастись на зиму - список необходимых продуктов
Грядущая зима может оказаться сложной из-за российских атак по энергоструктуре Украины. Поэтому в случае перебоев с электричеством и водоснабжением важно иметь дома необходимый запас провизии и воды. Главное правило: продукты должны быть длительного хранения и храниться без холодильника. Кроме этого, пища должна быть питательной и простой в приготовлении. В первую очередь всегда покупают консервы.
Какими консервами следует запастись:
- мясными - тушеная свинина, тушеная говядина;
- рыбными - нежирная рыба в собственном соку или масле;
- овощными и бобовыми.
Что касается того, какая консерва хранится дольше всего, то при покупке в обязательном порядке смотрите на срок годности - он у разных консервов отличается:
- у промышленных рыбных консервов в жестяных банках самый короткий - 2 года с даты изготовления;
- консервированные кукуруза, горошек - в стекле могут храниться 3 года, в жестяной банке - около 4 лет;
- промышленные мясные консервы (свинина, говядина, баранина) в жестяных банках - хранятся дольше всего, до 5 лет.
Не следует запасаться грибными консервами и консервами с косточками, так как у них довольно короткий срок годности.
Также важно, чтобы герметичность банок консерв не была нарушена: при покупке осмотрите консервы на предмет вмятин, трещин, ржавчины или подтекающей крышки - если такое есть, то брать этот продукт не стоит.
Помните также о том, что открытые консервы нельзя хранить в жестяной банке, так как железо окисляется - таким продутом можно отравиться. Консервы после открытия обязательно нужно переложить в стеклянную, керамическую посуду, а если холодильник не работает, то лучше не оставлять, а съесть сразу.
Что купить на зиму еще:
- сухари, хлебцы, бублики, печенье-крекеры, галеты;
- шоколад, козинаки, конфеты, халву, орехи, сухофрукты, мед, сгущенку, сахар;
- чай, кофе.
Также можно купить молоко длительного хранения (ультрапастеризованное), или, как вариант, сухое молоко. Если же вы предусмотрели возможность готовить в случае отключения света/газа, то нужно также сделать запас круп, каш и вермишели быстрого приготовления, соли, растительного масла или смальца (смалец хранится дольше).
Можно также сейчас купить сало и закатать его в банки - ранее мы рассказывали, как готовить маринованное сало на зиму. Если есть где хранить - запаситесь картошкой, луком, морковью, чесноком и свеклой.
Не забудьте о запасе воды - как питьевой, так и технической: взрослому человеку в сутки нужно примерно 3 литра питьевой воды, технической - примерно 10 л. Запас воды следует делать на 72 часа.