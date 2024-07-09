Не стоит брезговать консервированной рыбой, ведь она имеет ряд положительных свойств для здоровья.

Рыбные консервы - тунец, лосось, сардины и анчоусы - пользуются большой популярностью. Хотя есть люди, которые их на дух непереносят, и очень зря.

Диетологи Yahoo!life отметили, что новые исследования показывают, что люди, которые едят консервированную рыбу, в частности мелких сортов, могут жить дольше.

Почему люди любят рыбные консервы

Под рыбными консервами понимается рыба, приготовленная и законсервированная в герметичной банке. Одним из наиболее привлекательных аспектов рыбных консервов является срок годности, поскольку процесс консервирования помогает сохранить рыбу свежей и безопасной для употребления в течение длительного времени без холодильника. Это также хороший вариант для тех, кто ходит в походы, поскольку рыбные консервы - это портативный источник белка, который не нужно охлаждать или готовить.

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Рыбу можно есть как самостоятельно, так и использовать в различных блюдах, таких как салаты, сэндвичи и паста.

Полезны ли рыбные консервы

Диетологи одобряют рыбные консервы по многим причинам. Они содержат множество витаминов, таких как B12 и витамин D, а также минералы, такие как кальций и селен.

Диетолог Рима Клейнер рассказала, что рыба, будь то консервированная или свежая, - это "лучшая пища для мозга". Особенно это касается жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, в которой содержатся жирные кислоты омега-3.

Диетолог Мишель Раутенштейн рассказала, что рыбные консервы также богаты высококачественным белком. Как правило, рыбные консервы содержат от 20 до 25 граммов белка на 100 граммов.

Раутенштейн отмечает, что одним из преимуществ многих видов рыбных консервов для здоровья являются съедобные кости. По ее словам, кости таких рыб, как сардины и лосось, "размягчаются во время консервирования, обеспечивая значительный источник кальция и витамина D". Эти питательные вещества крайне важны для поддержания крепких костей, регулярности сердечного ритма и правильной свертываемости крови

Минусы рыбных консервов

Нужно обращать внимание за содержанием натрия в рыбных консервах, особенно в рассоле или соусах, поскольку избыток натрия может способствовать повышению кровяного давления.

Еще один момент, на который следует обратить внимание - возможное присутствие бисфенола А (BPAs), химического вещества, используемого при производстве пластмасс, в том числе тех, которыми выстилают банки с продуктами. Воздействие BPA и других эндокринных разрушителей было связано с резистентностью к инсулину, ожирением и диабету.

Еще один момент, который следует учитывать, - содержание ртути в рыбных консервах. Ртуть, тяжелый металл, со временем может накапливаться в организме и вызывать проблемы со здоровьем. Консервированный тунец, как и скумбрия, чаще всего содержит ртуть.

Ранее УНИАН, что диетологи раскрыли 7 лучших видов рыбы для похудения.

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