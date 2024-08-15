Один водитель поделился гениальным способом, как не дать другим автомобилистам подъехать слишком близко.

Бывают случаи, когда другой водитель паркуется слишком близко к вашему автомобилю, поэтому вы не можете легко выйти и рискуете удариться дверью о его машину. Однако есть гениальный способ избежать этого, говорится в публикации Mirror.

Отмечается, что обычно трудно избежать ситуации, когда люди паркуются рядом с вашим автомобилем. Но один водитель поделился гениальным способом, как не дать другим автомобилистам подъехать слишком близко.

Водитель рекомендует клеить на левой дверце автомобиля специальные наклейки: "Пожалуйста, не паркуйтесь слишком близко. Я толстый". Фотографией такой машины и наклейки поделились в Facebook и она быстро стала вирусной, собрав 36 000 лайков и тысячи комментариев. Люди были в восторге от идеи мужчины.

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Многие признались, что имеют такую же проблему, и заявили, что хотят приобрести аналогичную наклейку.

Интересности

Один из самых известных механиков на Youtube Скотти Килмер советует водителям, которые ищут недорогой, но интересный классический автомобиль, обратить внимание на модель, которая известна своей особой надежностью и качеством сборки.

Многие водители ищут способы, чтобы уменьшить потребление топлива во время пользования автомобилем. В соцсети TikTok на эту тему завирусились видео, в которых говорится о том, что нужно ехать по автомагистрали с большими транспортными средствами, ведь это может улучшить экономию горючего. Однако основатель компании Sell My Car Online Тодд Бялашевский говорит, что это не так, а такой способ может привести к серьезным авариям.

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