Во все времена школьники искали разные способы, как не пойти в школу.

Вне зависимости от того, в какую эпоху живут и учатся школьники - и 30, и 10 лет назад, и сейчас, каждый из них хотя бы раз в жизни пытался выяснить, как заболеть за 1 ночь, чтобы не пойти в школу перед важной контрольной или просто, потому что не хочется. Оказалось, что некоторые методы могут быть очень опасными для здоровья ребенка.

Что делать, чтобы заболеть - оригинальные варианты и мнение педиатра

Все родители, дети которых ходят в учебное заведение, должны быть начеку, ибо даже самый приличный с виду ребенок может начать интересоваться, как заболеть, чтобы поднялась температура, если по какой-то причине ему не захочется идти в школу. Опыт других мам вместе с наблюдениями педиатров позволил нам выяснить самые распространенные варианты попыток остаться дома.

Итак, варианты, как можно быстро заболеть для школы за 5 минут или чуть дольше:

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нагреть градусник о батарею или настольную лампу;

натереть подмышки чесноком (повышает температуру до 38 градусов, но чревато раздражением и проблемами с кожей);

натереть подмышки солью или сахаром (повышает температуру на 3-4 часа до 38 градусов, не так опасно, как чеснок);

принять холодный душ и выйти на балкон или на улицу (вариант только для зимнего периода);

принять очень горячий душ (подходит для лета, вызывает повышение температуры, но если перегреться, может быть обморок, рвота и головокружение);

выпить несколько стаканов холодного жирного молока (вызывает простуду и боль в горле);

съесть лед или много холодного мороженого (эффект тот же, что и в предыдущем варианте).

Во времена СССР и в начале 2000-х дети активно употребляли грифель от карандаша, чтобы поднять температуру тела. Сейчас современные школьники вряд ли пользуются этим методом - во-первых, практика показала, что это не помогает, во-вторых, после грифеля всегда черный язык, а это будет заметно родителям. Тем не менее, многие из приведенных способов, которые помогают школьнику понять, как быстро заболеть, очень опасны. Кроме краткосрочной простуды, есть риск заполучить даже бронхит или воспаление легких. Соответственно, вместо 1-2 дней прогула школы ребенку "светит" больничная койка.

Семейный врач Анастасия Михайловская на своей практике замечала, что дети периодически тестируют на себе разные методы - как не пойти в школу - вопрос до сих пор актуальный:

Наиболее популярное - это, конечно, когда начинают жаловаться на то, что болит живот, потому что, в принципе, мы никак это проверить не можем. Это же не температура, которую можем померить. На втором месте - это нагревать термометр каким-то способом: кто-то в чай засовывает, кто-то к батарее прикладывает. Головные боли, конечно, тоже. Болит голова ровно до тех пор, пока ребенок не пошел в школу. Это из такого, что стандартное и многолетнее.

Также педиатр поделилась примером, когда ребенок выпил примерно, как он сказал уже потом, пять стаканов воды, таким образом переполнил себе очень сильно желудок, и у него была такая безудержная рвота, которая напугала родителей. А оказалось, что он просто промыл себе желудок.

Учитывая вышесказанное, УНИАН предлагает каждому родителю быть внимательным по отношению к своим детям - в противном случае последствия такой симуляции болезни могут быть плачевными.

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