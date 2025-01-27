По словам эксперта, для этого вам понадобятся обычные вешалки.

Зимой сушка одежды может отнимать много времени, особенно у тех, кто не имеет сушилки. Однако есть лайфхак, который поможет сэкономить время для других дел, пишет Mirror.

Пользовательница TikTok Ребекка Мейми показала свой гениальный метод сушки детской одежды, который не требует лишних движений.

"Стиральный хак... Извините, если я медленно использую этот хак, но я люблю его! Белье, высушенное на вешалках, означает, что его не нужно разворачивать и вешать, это также отлично подходит для того, чтобы избавиться от складок! Спасибо тому, кто показал мне этот лайфхак", - отметила она.

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По ее словам, сначала нужно повесить одежду на вешалки, а затем развесить ее на улице на сушилке. Таким образом на солнце и благодаря ветру одежда высыхает гораздо быстрее.

Другие советы по ведению домашних дел

Ранее эксперты рассказали о средстве, которое уничтожит сорняки за 48 часов. По их словам, для борьбы с нежелательной растительностью во дворе поможет обычная соль.

Также стало известно, как часто нужно стирать наволочки. Эксперты говорят, что важно часто стирать наволочку, ведь на ней постоянно накапливается пот, жир от волос и кожи, перхоть, грязь с тела и даже слюна.

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