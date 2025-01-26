Это средство стоит копейки, однако является прекрасным в борьбе с нежелательной растительностью.

Сорняки являются надоедливыми растениями, которые появляются в самых неожиданных местах. Обычно они растут во внутренних двориках, подъездных путях и тропинках, где есть доступ к солнцу, воде и воздуху, пишет Express.

Удаление сорняков может быть трудной задачей, особенно, если вы не хотите использовать агрессивные химикаты. Поэтому эксперты поделились методами удаления сорняков на внутреннем дворике.

Одним из самых распространенных советов является использование соли или совместить ее с уксусом или водой.

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"На местах, где вы не хотите, чтобы что-то росло, белый уксус с солью и водой. Я использую пятигаллонное ведро (20 литров - УНИАН) с галлоном уксуса (3 литра - УНИАН) и пучком соли. Хорошо перемешайте и полейте эти места. Будьте осторожны, чтобы не попасть никуда, где вы хотите, чтобы что-то росло", - отметила одна из подписчиц Facebook-сообщества "Советы по уборке от миссис Хинч".

В то же время другая женщина написала:

"Я кипячу воду с уксусом и солью для сорняков на тротуаре и подъездной дороге. Да, это работает. Возможно, придется повторить обработку".

Еще одна подписчица согласилась с комментариями экспертов и добавила:

"Я использую обычную поваренную соль. Покупаю дешевую в круглых картонных контейнерах и просто насыпаю ее в трещины на тротуарах и подъездных путях. Я сыплю ее вдоль переднего края садового кирпича. Обычно через два дня все становится коричневым и высыхает. Да, вам придется повторять это каждые несколько месяцев, но это дешево и просто!".

В Express объяснили, что соль может бороться с сорняками, ведь нарушает внутренний водный баланс растения, в результате чего оно обезвоживается и погибает.

В частности эксперты ведущего поставщика органических средств для борьбы с вредителями тоже советуют использовать соль, особенно на тропах.

"Еще одно средство от сорняков, которое можно найти на кухне - это соль. Смешайте три столовые ложки соли и достаточно теплой воды, чтобы разжижить раствор. Соль убивает сорняки, вызывая обезвоживание, но она также делает почву бесплодной, поэтому используйте это средство для уничтожения сорняков только на тех участках, где вы не хотите, чтобы росла любая растительность, например, на каменистой тропе", - отметили эксперты.

Другие советы экспертов по ведению домашних дел

Ранее стало известно, как часто нужно менять губку для посуды. По словам экспертов, кухонную губку следует менять не реже, чем один раз в две-три недели, "в зависимости от того, как часто и грубо вы ее используете".

Также стало известно, как почистить пластиковые контейнеры, чтобы они стали как новые. Для этого вам понадобится моющее средство, уксус, сахар или антисептик для рук.

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