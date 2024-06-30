Этот тест на характер романтических отношений может рассказать о том, как вы обычно себя ведете в романтических отношениях.

В разных культурах физический контакт имеет разное значение. В одних странах объятия - это обычная форма приветствия, в других они предназначены только для близких отношений. Тем не менее, каждый человек сам определяет для себя эти границы. Оказывается, наша привычка обниматься может рассказать о том, как мы проявляем себя в романтических отношениях. Пройдите тест, чтобы узнать об этом.

Как вы обнимаетесь - тест по картинкам

Выберите на картинке тип объятий, которые вы предпочитаете:

Дружеские объятия

Если вы предпочитаете дружеские объятия, психологи считают, что вы подходите к любви с осторожностью.

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Вы не влюбляетесь сразу и не спешите устанавливать связь. Если в процессе этого вам покажется, что что-то в ваших отношениях не так, вы быстро отступите и пойдете другой дорогой. Более того - даже если кто-то начнет сильно заботиться о вас, вы будете сдерживать свои чувства до тех пор, пока не убедитесь, что отношения серьезные.

Этому рациональному подходу есть объяснение: он гарантирует, что вам не будет больно, если вы вдруг разочаруетесь. Но в то же время такая чрезмерная осторожность может привести к тому, что вы упустите прекрасные отношения.

Помните, что многие крепкие отношения начинаются именно с дружбы. Расслабьтесь немного и позвольте им развиваться естественно.

Объятия с поцелуем

Второй тип объятий - это романтика и страсть. Они нежные, но при этом привлекают внимание. Если вы предпочитаете именно такие объятия, то, скорее всего, вы влюбляетесь с первого взгляда и готовы рискнуть всем ради любви. Вам нравятся романтические фильмы и идея всепоглощающей любви, и вы с головой окунаетесь в отношения, не сдерживая себя.

Вы хотите, чтобы ваш партнер разделял вашу страсть, но слишком быстрая влюбленность может привести к поспешным суждениям и нереалистичным ожиданиям.

Не торопитесь - узнайте человека по-настоящему, прежде чем полностью посвятить себя ему, это позволит вам избежать разочарований.

Сдержанные объятия

На первый взгляд и не скажешь, но именно такие объятия говорят о глубоком доверии к другому человеку. Хотя они также указывают и на то, что вы осторожны и не спешите раскрываться.

Вы довольно сдержанны в любви, поэтому в начале отношений можете казаться отстраненным. Даже если ваше первое свидание проходит хорошо, вам трудно открыться. Эта осторожность, как и в первом случае, может привести к тому, что вы упустите действительно стоящего партнера.

Постарайтесь быть более доверчивыми и по мере развития отношений вы откроете свои замечательные качества.

Страстные объятия

Четвертый тип объятий - самый яркий, когда двое сильно вовлечены. Это объятие предполагает глубокую, страстную связь, которая часто наблюдается между влюбленными, которые воссоединились после долгого перерыва.

Вы четко знаете, чего ожидаете от отношений, и у вас идеалистический взгляд на любовь. Вы помните мелкие детали о своем партнере и ожидаете от него такой же страстной, взаимной любви. Но в то же время ваш идеализм может привести к разочарованию, если реальность вдруг не будет соответствовать вашим ожиданиям. И, если ваш партнер не станет постоянно удивлять вас, вы быстро почувствуете, что завязли в рутине.

Возможно, вас стоит немного поумерить пыл и перестать идеализировать любовь и любимого человека - ведь, как известно, в природе нет ничего идеального и, с точки зрения Вселенной, именно это и является идеалом.

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