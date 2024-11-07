Женщина решила посмотреть, будут ли последствия на организм при употреблении тыквенных семечек и хорошие ли они.

В мире немало людей, которые любят тыквенные семечки, а иногда предпочитают их вместо подсолнечных семечек. Однако мало кто мог догадываться о том, что это может быть полезно для здоровья. Одна женщина, Бет Энн Майер, в течение недели решила есть тыквенные семечки каждый день и посмотреть, как организм отреагирует на это, описав это в Parade.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, в 30 граммах неочищенных тыквенных семечек содержится, из основного — 163 калорий, 14 граммов общего количества жира, 2,4 грамма насыщенных жиров, 4 грамма углеводов, 9 граммов белка, 5 миллиграммов натрия, 2 миллиграмма железа, 156 миллиграммов магния и 2 миллиграмма цинка.

Американская кардиологическая ассоциация, в свою очередь, рекомендует ограничить ежедневное потребление натрия до 2 300 миллиграммов (в идеале - 1 500 миллиграммов), чтобы снизить риск высокого кровяного давления.

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Они помогли ей насытиться (но не сами по себе).

Прочитав о содержании белка и клетчатки в тыквенных семечках, Энн Майер решила, что тыквенные семечки станут отличным самостоятельным перекусом. Но через 20 минут она все еще была голодна.

"Я обнаружила, что намеренное составление плана перекусов и подбор правильных продуктов в пару предотвращает чувство голода впоследствии", - отметила она, заявив, что после семечек съела еще яблоко.

Ей захотелось пить

Женщина быстро заметила, что сразу после употребления тыквенных семечек ей захотелось воды. Оказалось, что тыквенные семечки обладают мочегонным эффектом.

Ей хотелось спать

Она чувствовала себя немного вялой. Исследования показывают, что тыквенные семечки содержат триптофан, который может вызвать сонливость. Кроме того, магний, который в них содержится, тоже может способствовать сну.

Ее "раздуло"

На третий день она добавила несколько тыквенных семечек к жареной картошке. Однако позже женщина почувствовала небольшое вздутие живота.

В 30 граммах тыквенных семечек содержится два грамма клетчатки, что неплохо, но недостаточно для того, чтобы отнести их к продуктам с высоким содержанием клетчатки.

"Поэтому сочетание их с порцией овощей, а также с цельнозерновым маффином и яблоком оказалось слишком тяжелым для моего кишечника. На следующий день я заметила то же самое, когда положила такое же количество в салат с салатом, нутом и нарезанным яблоком (и тостом из цельного зерна на гарнир)", - пишет она.

Она узнала о своем теле

На следующий день женщина усвоила предыдущий урок и предпочла меньшую порцию, столовую ложку тыквенных семечек с яблоком и плавленым сыром. Все это она запила чашкой воды и это позволило ей спокойно дождаться обеда, отказавшись от перекусов.

"Я не чувствовала ни вздутия живота, ни усталости, ни жажды. В данном случае, вероятно, сыграла роль вода, которая помогает продвигать клетчатку через кишечник", - отмечает она.

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