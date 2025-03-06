Спаржа - продукт сезонный, поэтому стоит успеть получить от нее максимум пользы и удовольствия.

Если вы еще не смаковали свежей весенней спаржей или же не понимаете ее ценности, то в этом вам помогут шеф-повара, которые рассказали, как по-настоящему насладиться каждым стеблем. Об этом пишет martha stewart.

Отмечается, что существует более 300 видов спаржи, но самой популярной является садовая спаржа - многолетнее весеннее растение с длинными стеблями, заостренными верхушками и жесткой основой. Молодые побеги прорастают из почвы, когда температура превышает 10°C.

Эта зелень богата минералами, витаминами A, C, E и K, а также фолиевой кислотой и антиоксидантами. Этот продукт доступен только весной, поэтому нужно успеть извлечь из него максимум пользы.

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Чтобы подготовить спаржу к употреблению, нужно обрезать жесткие концы, для этого достаточно согнуть стебель - и он сам сломается в нужном месте. Тогда промыть растения в холодной воде и дать постоять 5 минут, чтобы концы увлажнились, советует шеф-повар Меган Гил. По ее словам, для толстых стеблей может потребоваться дополнительная очистка.

Спаржа идеально подходит как в сыром виде, так и приготовленная в составе салатов, закусок, гарниров и основных блюд. Вот варианты, с чем ее можно сочетать:

1. Яйца и сыр прекрасно дополняют спаржу, особенно с жидким желтком, говорит специалистка по вопросам питания и автор кулинарной книги Сери Джонс. Также спаржа хорошо сочетается с маслом, оливковым маслом, голландским соусом, сырами фета, моцарелла и рикотта.

2. соленые ингредиенты, такие как каперсы или панчетта, подчеркивают вкус спаржи.

3. Укроп и эстрагон добавляют свежести и аромата.

Также спаржу можно есть в сыром виде. Для этого порежьте ее с помощью овощечистки, чтобы создать "лапшу", смешайте ее с лимонным соком и оливковым маслом, потрите пармезаном.

Как приготовить спаржу

•Бланшированная. Отварите спаржу в течение 3-4 минуты в подсоленной воде, затем сразу окуните в ледяную воду для сохранения яркого цвета. Добавьте к салату с козьим сыром, миндалем и мятой.

•Гриль или запекание. Высокая температура раскрывает насыщенность вкуса. Готовьте спаржу на гриле до образования корочки, подавайте с лимоном и морской солью.

•Жареная. Нарежьте спаржу кусочками, обжарьте с чесноком, добавьте сливки и перемешайте с пастой.

•Запеченная. Обжарьте спаржу с оливковым маслом, бальзамическим уксусом, солью, черным перцем и орехами. Можно добавить курицу.

•Омлет и киш. Спаржа прекрасно сочетается с яйцами в составе омлета и киша.

•Супы. Крем-суп из спаржи - идеальное весеннее блюдо.

Чтобы удачно выбрать спаржу, нужно предпочтение отдавать свежим на вид, крепким, ярким стеблям (или фиолетовым или белыми - в зависимости от сорта) с закрытыми кончиками, советует Джонс. Избегайте пересушенных или потрескавшихся стеблей.

Чтобы спаржа дольше оставалась свежей, поставьте ее в стакан с водой в холодильнике. Используйте в течение 5-7 дней.

Как сообщал ранее УНИАН, спаржа входит в 12 лучших продуктов с высоким содержанием железа, поэтому ее стоит добавить в свой рацион.

На каждую чашку вареной спаржи вы получите около 2 миллиграммов железа, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. Этот овощ также богат фолиевой кислотой, антиоксидантами, такими как глутатион, который поддерживает детоксикацию и иммунную функцию.

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