По словам эксперта, для орхидей особенно вреден чрезмерный полив.

Стилист по растениям и дизайнер интерьеров Хилтон Картер назвал самые опасные ошибки при поливе достаточно капризных орхидей, передает House Digest.

"Ошибки при поливе - одни из самых известных причин гибели этих нежных цветов", - говорится в публикации.

Как правильно поливать орхидею: самые опасные ошибки

По словам эксперта, самая большая ошибка, которую совершают люди при поливе орхидей, - это использование кубиков льда, они могут навредить растению.

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"Кубики льда предназначены для холодного чая, а не для орхидей… Низкая температура может шокировать корни. Также талая вода не равномерно насытит растение. В лучшем случае - останется крошечная лужица в одном месте. Но даже орхидеи время от времени нуждаются в тщательном поливе", - объяснил специалист.

Еще одна ошибка при поливе, которой следует избегать, - использование смягченной воды. Отмечается, что обычно смягчители воды используют соль для удаления из нее жестких минералов. Со временем натрий из воды накапливается в почвенной среде и в конечном итоге может убить орхидеи, нарушив их внутренний водный баланс.

Также не следует использовать фильтрованную воду для полива орхидей, отметил Картер:

"В отличие от плотоядных растений, которые могут переносить только фильтрованную воду, орхидеи не будут такими привередливыми. В конце концов, если за вашими растениями ухаживают, тип используемой вами воды не имеет значения".

Эксперт предупредил, что для орхидей особенно вреден чрезмерный полив. По его словам, их потребность в воде определяет количество света, которое получают растения:

"Орхидеи предпочитают, чтобы их тщательно поливали дважды в неделю в зависимости от воздействия солнечного света. Больше света, как правило, означает больше воды для растения. Если растение находится в более темном месте, оно не будет впитывать воду так быстро, и поэтому его не нужно будет поливать так часто".

Напомним, ранее УНИАН писал, как спасти умирающую орхидею.

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